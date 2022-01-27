İsmail Demir : Teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak mecburiyetindeyiz

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bulunduğumuz ortamda ülkemize uygulanan çeşitli kısıtlar, gizli ve açık ambargolar neticesinde bize verilme imkanı olmayan ürünleri ikame etmek veya verilse bile teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak mecburiyetindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta, 2021 yılında başlatılan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Projeleri İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Demir, bugüne kadar toplam 7 Ar-Ge paneli yaptıklarını, panellerde alınan kararlar neticesinde 40 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı (SAGA) yapılmasına karar verildiğini söyledi. Demir, "Gizli ve açık ambargolar neticesinde bize verilme imkanı olmayan ürünleri ikame etmek veya verilse bile teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak üzere stratejik bakma ve çalışmalar yapma mecburiyetindeyiz. Belirli oranda yerlilik konuşurken, ülkemizin bağımsız savunma sanayisine sahip olmasını, yurt dışı bağımlılığının azalmasını hedeflerken şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; artık Türkiye'nin belirli alanlarda en iyi olmaya soyunması gerekiyor. Bu bir mecburiyet, bazı ülkelerin sonlandırdığı teknolojileri yakalamak için Ar-Ge yaparken diğer taraftan şuan bilim dünyasındaki uygulamalı bilimlerde çalışılan, tartışılan konuların geleceğe yönelik nelere yol açabileceğini şimdiden görüp, akademisyen hocalarımızla birlikte şimdiden kolları sıvamamızın zamanıdır. Bugünkü Ar-Ge başlıklarımızdan bir kısmı belli teknolojileri yakalamaya çalışırken bir kısmı da dünyada aktif olarak çalışılan teknolojileri içermektedir" dedi.

Konuşmaların ardından 2021'de yürütülen projelerden, Sürü Sistemleri için Tasarsız Ağ Geliştirilmesi (SAHRA) Projesi, Sürü-Sürü Hava Angajmanları için Yapay Zeka Teknolojileri Geliştirilmesi (SUMRU) Projesi, 6G Araştırma Geliştirme Çalışmaları (6G AR-GE) Projesi, Sürü Sistemleri için Dağıtık Karar Verme Altyapısı Geliştirilme (AHENK) Projesi, Siber Savunma Simülasyon Platformu (SİBERSİM) Projesi, Şifre Atakları için Dağıtık ve Yüksek Performanslı Hesaplama Sistemi Geliştirilmesi (ANAHTAR) Projesi, Enerji Kritik Alt Yapılara Yönelik Siber Güvenlik Yeteneklerin Geliştirilmesi (SİNERJİ) Projesi, Sınır Güvenliği İhlallerinin Yapay Zeka Tabanlı İHA'lar ile tespiti (AHLAT) Projesi, Reçine Ön Emdirilmiş Elyaf Geliştirilmesi (DEMET) Projesi, Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme Eklemeli İmalat Teknolojisi ile Fonksiyonel Geçişli Malzeme Proseslerinin Geliştirilmesi (YÖNTEM) Projesi, Havacılık Motor Malzemeleri Geliştirilmesi Programı FAZ-2 (KÜLÇE) Projesi, Lazer Detonatör Geliştirilmesi (LADES) Projesi ile Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Dekontaminasyon Teknolojisi Geliştirme (DEKON) Projesi imzalandı.