İşletmenin emektar motorunu gülerek çaldılar

Antalya'da bulunan bir döner salonuna ait motosikleti çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da bulunan bir döner salonuna ait motosikleti çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların motosikleti çalarken pişkin pişkin gülmeleri ise şoke etti. İşletme sorumlusu Emine Gökşen Yalçın ise çalınan motorun, döner salonunun emektarı olduğunu belirterek, bulunması için para ödülü bile koyabileceğini söyledi. Emektarı çalındığı için çok üzüldüğünü dile getiren Yalçın, "İnanılmaz üzgünüm. Kolumu kaldıracak halim yok. Diğer motosikletlere bir şey olsa bu kadar üzülmezdim" dedi.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir döner salonunda 19 Ağustos Perşembe akşamı saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, döner salonu önünde bulunan kurye motosikletin anahtarı üzerinde unutuldu. Salonun önüne gelen 2 genç ise önce etrafa baktı, sonra anahtarı inceledi. Gençler, gülerek motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Ertesi gün işyerine gelen işletme sahipleri motosikleti göremeyince çalışanların götürdüğünü düşündü. Tüm çalışanlar işe geldiğinde motosikletin çalındığı anlaşıldı. İş yerinde bulunan güvenlik kameraları ise olayı ortaya çıkardı. Güvenlik kameralarını izleyen işletme sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme başlattı. Kamera kayıtlarında yüzleri açıkça belli olan motosiklet hırsızları ise her yerde aranıyor. İşletme sahibi aile, çalınan motosikletin emektarları olduğunu belirterek, götüren kişilerden geri getirmelerini talep etti.

"Benim için çok değerli olan, anne baba yerine koyduğum bir motor"

Dönercinin işletme sorumlusu Emine Gökşen Yalçın, "Burası bir aile şirketi. Başımıza gelen tatsız bir olay çok üzdü bizi. Emektar motorumuz, benim için çok değerli olan, anne baba yerine koyduğum bir motor. Bizim yükümüzü, bizimle beraber döner salonunun büyümesindeki faktörü çok fazla. O yüzden çok önemliydi bizim için. 2 gün önce akşam 00.30 sıralarında maalesef dikkatsizlikten dolayı anahtar üzerinde unutulmuş iki tane genç çocuk, motoru alıp gitmişler. İnanılmaz üzgünüm. Kolumu kaldıracak halim yok. Diğer motosikletlere bir şey olsa bu kadar üzülmezdim" diye konuştu.

"Para ödülü bile verebilirim"

Çalınan motor için para ödülü bile verebileceğini söyleyen Yalçın, "Çalındığını duyduğum anda, işin garip yani sabahleyin eşimle kahve içerken, işyeri ile ilgili konuştuk. Arıza veren motorları satalım sonuçta anne kuzuları biniyor o motorlara benim için çok önemli. Ama emektarı asla satmayacağım. Emektar dediğim motorda çalınmış haberimiz yok. O sevgiyi hissetmiş gibi sabah bunu dile getirdim. İşyerine geldiğimde personel götürdü sandık göremeyince. Sonra hepsi birden gelince motoru göremeyince gittiğini fark ettik. Kamera kayıtlarından gördüğümüzde zaten motor yoktu. Polis memurlarına da söyledim, lütfen o motoru geri getirsinler. O benim için çok değerli bunun için para ödülü bile verebilirim bu kadar önemli. Bulunsun diye çok dua ediyorum. 10 yıldır bizimle olan bir motordu" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı