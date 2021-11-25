İslam Düşüncesinde Bilgi-Ahlak konulu konferans düzenlendi

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, önceki dönem Diyanet İşleri Başkanı olan İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in katılımıyla "İslam Düşüncesinde Bilgi-Ahlak" konulu konferans çevrim içi (online) olarak gerçekleşti.

Programda bilginin amacına, tarihsel sürecine yer verildiği gibi bu süreç zarfında bilginin anlam ve değerine, dijitalleşme çağında bilginin ne manaya geldiğine dijitalleşmeyle birlikte ahlak kavramının ihtiyacına vurgu yapıldı.

Açılış konuşmasını Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bilgiz'in yaptığı programda, Prof. Dr. Mehmet Görmez Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir hadisine atıfta bulunarak konuşmasına şöyle başladı: "Allah'ım bize faydalı olacak bilgiler lütfeyle, öğrendiğimiz ilimlerle faydalanmayı bize nasip eyle, ilmimizi fehmimizi artır, bizi salih kullarına ilhak eyle."

"Bilgi- Ahlak" ilişkisi başlığı altında bazı hususlara değinen Görmez, ilimle iştigal edenlerin; insan bilgi ilişkisi, bilgi güç, bilgi iktidar ve bilgi eğitim ilişkisi konularında kişinin hayatta yaptıkları çalışmalara ara verip muhasebe etmesi gerektiğini ve en önemlisi de bu bilginin Allah'ın kitabını öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, dini bilgileri tahsil edenlerin daha sık yapmaları gerektiğini söyledi.

Dijitalleşme Döneminde Bilgi Kavramı Ele Alındı

Bilginin dijitalleşme dönemiyle artık metaya dönüştüğünü, ama ilim kavramının bizim dünyamızda değer yüklü bir kavram olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette ilim kavramının asla bir meta, malumat ve veri olmadığını, aksine içinde mana olduğunu söyleyen Görmez, ilmin asıl gayesinin insanı hakikate, salih amele ve yüce bir ahlaka götürme amacı güttüğünü ve bütün ayetlerde de bunun görülebileceğini aktardı.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi kaosuyla karşı karşıya kalındığını, bunun da ilmi değer içermeyen bir malumata dönüştürdüğünü belirten Prof. Dr. Görmez: "Böylece insanlar enformasyon bombardımanı içinde yaşıyorlar ve dijitalleşmeyle birlikte bir cehalet mühendisliği ile karşı karşıya kalıyorlar. Meta haline gelen bilgi ahlaktan ve değerden uzaklaşıyor ancak bilgi muhakkak ki ahlaki değerler gözetilerek üretilmeli. Aksi takdirde dijitalleşme ile birlikte, ahlaki sınırları zorlayan bir bilim ile birlikte tele gözetim ve denetime maruz kalınıyor" şeklinde konuştu.

Birçok akademisyen ile öğrencinin yer aldığı ve Prof. Dr. Mehmet Görmez'e yöneltilen sorularla devam eden program, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bilgiz'in desteklerinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile tüm katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi. - ERZURUM

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