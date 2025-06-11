İSKİ Baraj doluluk oranları nedir? 11 Haziran İstanbul barajlarında son durum ne?

İski, İstanbul genelindeki baraj doluluk oranlarını günlük olarak güncelliyor. Özellikle sıcaklıkların arttığı ve su tüketiminin yükseldiği bu dönemde "İski baraj doluluk oranları nedir?" sorusuna verilen yanıtlar, hem kamuoyunun bilinçlenmesi hem de su tasarrufu konusundaki farkındalık açısından büyük önem taşıyor. Peki, 11 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul barajlarında son durum nedir? Hangi barajlarda su seviyesi kritik seviyede, hangileri doluluk oranını koruyor? İşte detaylı tablo ve İSKİ verilerine dayanan en güncel bilgiler...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

İSKİ'nin 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 09:20 itibarıyla güncellediği verilere göre, İstanbul genelindeki ortalama baraj doluluk oranı %73,47 olarak açıklandı. Bu oran, Mayıs sonuna kıyasla yaklaşık %2'ye yakın bir azalma olduğunu gösteriyor.

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Haziran 2025 günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.