İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmetoğlu, 2021'deki yürüyüşe ilişkin ifade verdi

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Birliğin Temmuz 2021'de düzenlediği yürüyüş hakkında İskeçe Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdiğini bildirdi.

İTB Başkanı Ahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün İskeçe Emniyetine giderek ifadeyi yazılı şekilde teslim ettik. İddialara yanıt verdik. Şimdi sonucu bekleyeceğiz." diye konuştu.

Yunanistan Yargıtay Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen İTB'nin yasal statüsünün iadesini reddettiği kararın ardından düzenlenen yürüyüş hakkında İskeçe Savcılığının soruşturma başlattığını hatırlatan Ahmetoğlu, soruşturmanın gerekçesi olarak gösteride Yunanistan devleti aleyhine ve Yargıtay Mahkemesi kararları hakkında kışkırtıcı konuşmalar yapıldığı, yalan haber yayıldığı ve Kovid-19 salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin ihlal edildiği iddialarının gösterildiğini aktardı.

Ahmetoğlu, taleplerinin AİHM kararlarının uygulanması olduğunu belirterek, "Konuşmamızda, vatandaşı olduğumuz Yunanistan devletinin Batı Trakya Türk azınlığının milli kimliğini inkar politikasına ve uygulamalarına değinmiştik ve bunun doğurduğu mağduriyetleri ve hak gasplarını dile getirmiştik. Gayet demokratik bir şekilde sorunlarımızı anlattık." dedi.

Gösteri için gerekli izinlerin alındığını ve gösteri sırasında hiçbir taşkınlığın olmadığını vurgulayan Ahmetoğlu, başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Demokrasi ve insan hakları açısından üzücü." ifadesini kullandı.

Ahmetoğlu, soruşturmanın başlatılmasının ardından Batı Trakya Türk azınlığının tüm kurum ve kuruluşlarından ve siyasilerden destek mesajı aldıklarını aktararak, "Bu da gösteriyor ki 39 yıldır devam eden İTB davası sadece bir derneğin, başkanın davası, mücadelesi değil, Batı Trakya Türk azınlığının bir hak arama mücadelesidir." şeklinde konuştu.

1927'de kurulan İTB, adında "Türk" ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla Yunanistan tarafından kapatılmıştı.

Resmi statüdeki faaliyetlerine izin verilmeyen İTB, konuyu AİHM'e taşımış, AİHM ise Yunanistan'ın dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti.