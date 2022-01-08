Işıklandırılan Adilcevaz Kalesi törenle açıldı

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te restorasyonu tamamlanan ve ışıklandırılan Adilcevaz Kalesi ziyarete açıldı.

Adilcevaz ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediyenin katkılarıyla ışıklandırılan Adilcevaz Kalesi, mehteran takımı konseri, havai fişek gösterisi, kortej ve 17 pare atışların yapıldığı programla açıldı. Programa Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali yardımcıları Tekin Erdemir ve Furkan Seymen, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve bölge halkı katıldı. Adilcevaz Kaymakamlığı önünde başlayan kortej, mehteran takımı ile ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler tutan yüzlerce kişiyle Rabia Hatun İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine kadar devam etti.

Konuşmaların ardından mehteran takımının konser verdiği programda, 16 Türk devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen 17 pare top atışı ve 17 asker tarafından saygı atışı yapıldı. Adilcevaz Kalesi'ndeki havai fişek gösterisinin ardından kalenin ışıkları açıldı. Program mahalli sanatçıların konseri ve ikramlarla sona erdi.