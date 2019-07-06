Işıkla İnternete Erişim Sunan Li-Fi Teknolojisi Nedir?

Günümüzde internete erişimimizi kablosuz olarak sağlamamıza yarayan Wi-Fi teknolojisi hemen hemen her dijital üründe bulunuyor. Yıllar içerisinde geliştirilen ve çok daha iyi yerlere getirilen bu teknoloji ne var ki bazı yerlerde yetersiz kalıyor. Bunun için bilim insanları, Li-Fi ismi verilen ve ışığı kullanarak verinin aktarımını sağlayan yeni bir teknolojiyi geliştiriyorlar.

Li-Fi nasıl çalışır?

Li-Fi teknolojisi de aynı Wi-Fi'da olduğu gibi veriyi elektromanyetik bir şekilde transfer ediyor. Buradaki kilit nokta ise Wi-Fi radyo dalgalarını kullanıyorken Li-Fi'ın görünen ışığı kullanması. Görünür Işık İletişim Sistemleri sınıfına giren bu yeni teknolojinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için donanım olarak bir adet ışık alıcı foto-detektör ve bir de alınan sinyali işleyip aktarılabilir veriye çevirecek bir ekipmana ihtiyaç duyuluyor.

LED lambaların yarı iletken olmaları sebebiyle gönderilen enerji insanoğlunun algılayamayacağı kadar kısa sürelerde azaltılabilir ve artırılabilir. Bu doğrultuda, LED lambada bulunacak olan sinyal işleme donanımı ile iletilebilir hâle gelen veriler, ışık ışınlarında yaşanacak olan küçük farklılıklar ile gönderilecek ve cihaz tarafında ise foto-detektör (fotodiyot) ile toplanacak.

Uçaklarda Li-Fi kullanımı.

Aktarımı gerçekleşen veri daha sonra işlenerek (binary data'ya) dönüştürülecek ve günlük hayatta kullandığımız internet, video ve ses gibi dosyaları erişimimize sunacak.

Peki bu teknolojinin bizlere getirileri neler?

Yaşadığımız dünyada fazlasıyla meşgul olan radyo frekanslarını kullanmadığı için Li-Fi, Wi-Fi'a göre 10.000 kat daha fazla kapasitenin kullanımına imkân tanıyor.



Tek dağıtıcı cihaz ile 100'den fazla cihazın internete bağlanmasına olanak tanıyarak Nesnelerin İnterneti'nin (IOT) hayata geçmesine ön ayak oluyor.



Veri iletişimini ve aynı zamanda aydınlatma görevini tek cihaz üzerinden yaparak 100 kat enerji tasarrufu sağlıyor.



Baş ağrısı, kanser ve dahası gibi Wi-Fi'ın sebep olabileceği bütün sağlık sorunlarını ortadan kaldırıyor.



Sıkı durun: Li-Fi teknolojisi ile saniyede 224 Gbps veri transfer hızına ulaşmak mümkün oluyor.

Bu teknolojinin kullanıcılar arasında ne zaman yaygınlaşacağı ise merak konusu. Öncelikle Li-Fi'ın çalışmasına olanak tanıyacak altyapının oluşturulması ve daha sonrasında kullanıcıların, Li-Fi ile çalışabilecek cihazları edinmesi gerekiyor. Li-Fi teknolojisinden yararlanabilmek için LED lambanın sürekli açık kalmasının gerekmesi ise bu teknolojinin bir dezavantajı.

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