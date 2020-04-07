İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: "Nano teknolojik veya yıkanabilir maske yok"
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Mehmet Narin, Diyarbakır, Türkiye

İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: "Nano teknolojik veya yıkanabilir maske yok"

İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: "Nano teknolojik veya yıkanabilir maske yok" Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenlikleri Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, piyasada nano teknolojik ve yıkanabilir maskelerin bulunmadığını söyledi.

07.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:05
İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: 'Nano teknolojik veya yıkanabilir maske yok'

İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: "Nano teknolojik veya yıkanabilir maske yok"

DİYARBAKIR - Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenlikleri Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, piyasada nano teknolojik ve yıkanabilir maskelerin bulunmadığını söyledi.

Korona virüs sonrası maskelere artan talep nedeniyle birçok tekstil atölyesi bez maske üretmeye başlarken, piyasaya 'nano teknolojik maske' ismiyle sürülen ve eczanelerde de satılan maskeler halkın sağlığını tehdit ediyor. Piyasada 10 liraya satılan maskelerin halk sağlığı için tehdit olduğunu belirten İŞGEM Genel Müdürü ve iş sağlığı uzmanı Mehmet Narin, maskelerin hangi koşullarda olması gerektiğini ve kullanım ömürlerinin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Eczane görevlisi maskeyi bizlere 10 liraya sattı"

Eczanelerde de 'nano teknoloji' adı altında yıkanabilir maskelerin satıldığını ve bunun halk sağlığı için tehdit nitelikte olduğunu belirten Narin, "Son zamanlarda ülkemizde yıkanabilir maske adı altında bazı maskeler piyasaya sürülmeye başlandı. Bunların ne koşullarda üretildiğine ilişkin herhangi bilgi bulunmuyor ve bilmiyoruz. Laboratuvar sonuçları yok, onay yok, test yok, rapor yok, hiçbir kurum tarafından onaylanmayan ve bir anda kimler tarafından piyasaya sürüldüğünü bilmediğimiz bir kumaş parçasından 'nano kumaş' adı altında ortaya çıkan bir maske ve bu maske eczanelerde bile satılmaya başlandı. Eczaneye gittik ve yıkanabilir bir maske istedik. Normalde eczane çalışanlarının bize 'Yıkanabilir maske henüz yok' demesi gerekirken maalesef bizlere 10 liraya maskeyi sattılar. Aldığımız maskenin paketinde herhangi bir resmi kurumdan onayı olmayan maskede yazılan yazılar ve verilen firma ismi sahte çıktı. Vatandaşlara önerimiz özellikle Sağlık Bakanlığımızın önerdiği maskelerin kullanılmasını halkımızdan rica ediyoruz. Asla bu tür maskeleri takmamalarını rica ediyoruz" dedi.

"Evde kal Diyarbakır evde kal Türkiye diyoruz"

Maskelerin özelliklerini sıralayan ve vatandaşlara evde kalmalarını tavsiye eden Narin, "Özellikle bu zorlu günlerde ve bu zorlu süreçte mümkün mertebe kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekir. Çıkmaları zorunlu ise mutlaka 3 katlı tıbbi maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Diyarbakır halkına, evde kal Diyarbakır, evde kal Türkiye diyoruz" diye konuştu.

İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: 'Nano teknolojik veya yıkanabilir maske yok'

Kaynak: İHA

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İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: "Nano teknolojik veya yıkanabilir maske yok"
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