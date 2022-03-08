İşgalin ilk günlerinde Rus tanklarında görülmüştü! "Z" harfi Rus yanlısı protestoların sembolü haline geldi
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ilk günlerinde Rus tanklarının ve helikopterlerinin üzerinde görülen "Z" harfi çok kısa bir sürede savaşın ve Rus yanlısı protestoların sembolü oldu. Sembolün anlamına yönelik tartışmalar halen devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı "Z" harfinin "Zafer" anlamına geldiğini açıklamıştı. Batı medyasının Hitler'in "gamalı haç"ına benzettiği "Z" harfini madalya alan sporcudan, tv muhabirlerine kadar herkes kullanmaya başladı.
Şubat ayının sonlarında, henüz savaş başlamamışken ve Rusya- Ukrayna sınırına askeri yığınak yaparken sosyal medyada üzerinde 'Z' harfi bulunan birçok Rus tankının görüntüsü dolaşmaya başladı. O günden bu yana hakkında birçok teori üretilen sembol bugün dünya basınının bir numaralı gündem maddesiydi.
Batı medyasında birçok gazete uzun uzun sembolün anlamını tartıştı, Rusya'dan gelen görüntüleri analiz etti. Bugün dış basında yer alan haberlere göre Rusya Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal için adeta yeni bir sembol buldu. Kalın bir fırça darbesiyle tanklara çizilmiş beyaz 'Z' harfi, son günlerde aşırı sağcı, Rus yanlısı protestocuların tabelalarında ve tişörtlerinde boy göstermeye başladı.
'Z' Rus alfabesinde olmamasına rağmen, harf Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik güçlü bir destek sembolüne dönüştü. Rusya'nın çevresinde 'Z' logosuyla süslenmiş arabalar görüldü ve işletmeler camlarına bu harfi asarak Putin'e olan desteklerini gösterdiler.
'Z' harfi ilk ortaya çıktığında birçok kişi bunun piyadeleri tanımlamanın bir yolu olabileceğini düşündü. Daha sonra birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye başlandı. Kimileri ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti. Kimileri işi daha ileri götürerek Rusya'nın bir numaralı hedefinin Zelenski olduğu bu nedenle de tanklara 'Z' harfi yazıldığını söylemişti. Sosyal medyada yayılan ve haber sitelerine bile konu olan teoriler bununla da sınırlı kalmadı. Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerdebu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer','V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.
Bağımsız araştırmacı ve düşünce kuruluşu Wilson Center'ın eski üyesi Kamil Galeev, "Yetkililer, Ukrayna işgalinde halk desteği elde etmek için böyle bir propaganda kampanyası başlattılar. Sadece birkaç gün önce icat edilen bu sembol, yeni Rus ideolojisinin ve ulusal kimliğinin sembolü haline geldi" dedi.
İngiliz Telegraph Gazetesi "Z bizim için sadece bir harf olabilir ancak Rusya bunu savaşının amblemine dönüştürmüş durumda" dedi ve çokça tartışılacak bir soru sordu: "Rusya'nın 'Z'si bir sonraki gamalı haç olabilir mi?" dedi. Dünyada sembolle ilgili tartışmalar sürerken Rusya'da adeta bir Z çılgınlığı yaşanıyor.
Rusya'nın güneybatısındaki Kazan'da bir bakımevinde, kanser hastası çocuklar ve bakımevi personeli Rus askeri operasyonuna desteklerini göstermek için karda "Z" şeklinde sıraya girerek poz verdi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Rus sporcu Ivan Kuliak madalyasını almak için kürsüye çıktığında üzerinde yine aynı sembol vardı.
Rusya için kayıt dışı bir ajan olarak çalıştığı için cezaevine gönderildikten sonra 2019 yılında ABD'den sınır dışı edilen şimdilerde Parlamento üyesi olan Maria Butina yakasına beyaz bir Z harfi iliştirerek Rus askerlerine seslendi: "İşinizi yapın kardeşlerim. Sizi her zaman destekleyeceğiz."
Rus devletine ait haber ağı Rossiya-24 de Ukrayna'dan haber yapan muhabirlerin koruyucu kıyafetlerine 'Z' sembolü ekledi.
Rusya'nın belli başlı şehirlerinden bu hafta sonu paylaşılan görüntülerde, camlarına beyaz "Z"ler yapıştırılmış ve dev Rus bayrakları dalgalanan araba konvoyları dikkatlerden kaçmadı.
Ve sosyal medyada dolaşan iki propaganda videosunda, siyah tişörtler giyen genç Rusların üzerinde "Z" harfi ve #?????????????? etiketi görülüyor. Gençlerin "Rusya için, başkan için. Rusya için, Putin için!" diye bağırdığı görülüyor.
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022