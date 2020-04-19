İşadamlarından Kars'a 500 ton organik gübre desteği
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İnan Kıraç, Kars

İşadamlarından Kars'a 500 ton organik gübre desteği

İşadamlarından Kars'a 500 ton organik gübre desteği SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın girişimleriyle Kıraca Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Kars ve ilçelerinde çiftçilere dağıtılmak üzere 500 ton organik gübre desteğinde bulundu.

19.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:50
İşadamlarından Kars'a 500 ton organik gübre desteği

İşadamlarından Kars'a 500 ton organik gübre desteği

KARS - SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın girişimleriyle Kıraca Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Kars ve ilçelerinde çiftçilere dağıtılmak üzere 500 ton organik gübre desteğinde bulundu.

"Anadolu'nun bereketli toprakları filizlensin" sloganıyla çiftçi başına 200 kilo olarak dağıtılacak gübre yaklaşık 2 bin 500 çiftçiye verilecek. Kars Ziraat Odası Başkanlığı'nın organizesiyle yapılan dağıtımlar çiftçileri memnun etti.

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi için Kıraç Holding, "Anadolu'nun bereketli toprakları yeniden filizlensin" sloganıyla çiftçilere 500 ton gübre ve 10 bin koli gıda desteğinde bulundu.

Gönderilen organik gübre yüklü 8 tır Kars'a geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş ile Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi tırları Kars'ın girişinde karşılayarak konvoy halinde dağıtım merkezlerine götürdü. Tırların bir kısmı Kars kent merkezinde bir kısmı da Digor ilçesine hareket etti.

Ertaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kıraç Holding Kars'taki çiftçilere Kovid-19 nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilere gübre gönderdi. Organik gübre Kars çiftçisinin elinden toprakla buluşacak. İnşallah 2020 yılı bereketli bir yıl olacak, bunda Kıraç Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ve SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Barak Korkmaz beyin katılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Çiftçilere dağıtılmak üzere 500 ton gübrenin gönderildiğini vurgulayan Ertaş, "Dar gelirli çiftçilerimize dağıtılmak üzere gelen gübreleri dağıttık. İnan Kıraç ve Sezgin Baran Korkmaz'dan bu konuda desteklerini bekliyoruz çiftçilerimizin yüzü güldü. İş adamlarımız çiftçilerimize sahip çıkmasını istiyoruz ülkemiz bu süreçte üretime devam etmezse 2020 yılı sonbaharında büyük sıkıntılar çekeceğiz, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada herkes kapılarını kapatmış ihracat yavaşlamış durumda, ithalat yavaşlamış durumda. Biz kendi kendine yeten bir ülke olarak fedakarca çalışan çiftçilere bu süreçte çalışmasını sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle herkes evindeyken çiftçilerimiz tarlalarında ekim yapıyor, bu süreçte üretime katkı sundukları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organik gübreleri alan çiftçilerin yüzü gülerken gübreleri alan çiftçiler hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.

IÇ-

İşadamlarından Kars'a 500 ton organik gübre desteği

Kaynak: İHA

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