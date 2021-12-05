İş insanına sahte kargo teslim tutanağı ile 2,3 milyon euroluk borç senedi imzalatıldı

YOZGAT'ta dolandırıcılar tarafından kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza atan iş insanı İbrahim Hazer'in (59) banka hesaplarına ve mal varlığına tedbir konuldu. Hazer "Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir" dedi.

Çayıralan ilçesi Günyayla köyünden 1978 yılında Almanya'ya giden İbrahim Hazer, 2015 yılında Ankara merkezli kurduğu şirket ile Almanya'da devlet ihalelerine girerek inşaat işleri yapmaya başladı. Doğup büyüdüğü köyü ve ilçesine de birçok yatırım yapan Hazer'e kaymakamlık, belediye ve çeşitli kurumlar tarafından teşekkür plaketleri verildi. Plaketlerin birçoğunu kargoyla alan Hazer'e geçen eylül ayında yine bir kuryeyle teşekkür plaketi geldi. Hazer plaketi teslim alırken, imza bölümü kesilerek kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza attı. Dolandırıldığını fark etmeyen Hazer, aylar sonra mal varlığına gelen hacizle şoke oldu.

Hazer, bu işi yapanların banka hesaplarında ne kadar para olduğuna kadar bildiklerini ve kendisini yakından tanıyan biri olduğunu tahmin ettiğini söyledi.