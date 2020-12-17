İrfan Değirmenci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Türk haber sunucusu ve gazeteci İrfan Değişrmenci'nin hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki İrfan Değirmenci kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor, evli mi? İrfan Değirmenci hayatı hakkında bilgiler haberimizde.

İrfan Değirmenci birçok farklı TV kanalında çalışmıştır. En iyi erkek haber sunucusu ödülü de bulunan İrfan Değirmenci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, hangi kanallarda çalıştı?

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977 Ankara doğumlu, Türk haber sunucusu ve gazeteci.

İrfan Değirmenci doğum tarihi : 3 Kasım 1977

İrfan Değirmenci kaç yaşında : 43 yaşında

İrfan Değirmenci mesleği ne : Sunucu, gazeteci, muhabir

İrfan Değirmenci şuanda hangi kanalda çalışıyor : Halk TV

İrfan Değirmenci nereli : Antalya

İrfan Değirmenci burcu ne : Akrep

İrfan Değirmenci hangi kanallarda çalıştı : Ostim TV, ATV, Star TV, CNN Türk, Kanal D, Fox TV, Halk TV :

Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Baba tarafından aslen Antalya'lıdır. TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv'ye geçti. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de Fox TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu. Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi. Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Şu anda Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sunmaktadır.Babasının adı Kemal Değirmenci, annesinin adı Ülkü Değirmenci, ablasının adı Şule Ertürk' tür. Kemal Burak ve Türkan Eda adında iki yeğeni vardır.

İRFAN DEĞİRMENCİ ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

Ostim TV : Ocak 1996 - 24 Ekim 1999

ATV : 25 Ekim 1999 - 16 Eylül 2001

Star TV : 17 Eylül 2001 - 29 Ağustos 2003

CNN Türk : 30 Ağustos 2003 - 4 Eylül 2005

Kanal D : 5 Eylül 2005 - 29 Haziran 2007

FOX : 30 Haziran 2007 - 1 Nisan 2010

Kanal D : 3 Mayıs 2010 - 11 Şubat 2017

Halk TV : 1 Nisan 2019 - (...)

İRFAN DEĞİRMENCİ YAZDIĞI KİTAPLARI

2017 : Bir Uyuyup Uyanalım

2018 : Herlanda

ALDIĞI ÖDÜLLER

2014 : 41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Haber Sunucusu (Kanal D)