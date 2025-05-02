İrfan Değirmenci kimdir, kaç yaşında, nereli? İrfan Değirmenci şu anda ne yapıyor?

Son günlerde hakkında çıkan haberlerle yeniden kamuoyunun gündemine gelen gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, sosyal medyada ve haber portallarında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Gerek kişisel açıklamaları gerekse ekranlara yansıyan kariyeriyle dikkat çeken İrfan Değirmenci hakkında "Kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında ise "İrfan Değirmenci kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?" soruları geliyor. İşte, İrfan Değirmenci hakkında merak edilenler…

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

Deneyimli televizyoncu ve gazeteci İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Babası Antalyalı bir işçi, annesi ise İstanbullu olan Değirmenci, ailenin en küçük bireyidir. İlk ve ortaöğretim hayatını TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından, akademik eğitimine Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devam ederek üniversite mezunu oldu.

İrfan Değirmenci kimdir

Medya kariyerine ilk adımını henüz genç yaşlarda atan İrfan Değirmenci, Ocak 1996'da Ostim TV'de televizyonculuk yapmaya başladı. Yaklaşık üç yıl süren bu süreç 24 Ekim 1999'da sona erdi. İlk canlı yayın deneyimini sadece 19 yaşındayken yaşadı. Ardından, 25 Ekim 1999'da Ali Kırca'nın ekibine katılarak atv'de çalışmaya başladı.

2001 yılında Star TV'ye, ardından 2003'te CNN Türk'e, 2005'te ise Mehmet Ali Birand'ın daveti üzerine Kanal D'ye geçti. Burada birçok önemli programda görev aldı. 2007 yılında Fox TV ekranlarına geçerek Çalar Saat programını sunmaya başladı ve 2010 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Öğrencilik döneminde, akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın suikast sonucu hayatını kaybetmesi sonrası, dönemin popüler tartışma programı Siyaset Meydanı'nda yaptığı etkileyici konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Bu konuşma, onun medya dünyasında fark edilmesinde önemli rol oynadı.

İrfan Değirmenci kaç yaşında

Televizyon muhabirliğine, ATV Ankara Bürosu Temsilcisi Baki Şehirlioğlu'nun önerisiyle başladı. Daha sonra Ali Kırca ile birlikte Star TV'ye geçerek çalışmalarını burada sürdürdü. Sahip olduğu kendine has anlatım tarzıyla hazırladığı insan odaklı haberler, onu "Ankara'nın renkli yüzü" olarak tanımlanmasına neden oldu.

3 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Kanal D ekranlarında sabah kuşağında yayınlanan "Günaydın" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak, 2017 Anayasa Referandumu sürecinde kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "hayır" oyu vereceğini açıklaması üzerine, 11 Şubat 2017'de Kanal D ile yolları ayrıldı.

İrfan Değirmenci nereli

İRFAN DEĞİRMENCİ HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Ocak 1996-24 Ekim 1999: Ostim TV

25 Ekim 1999-16 Eylül 2001: ATV

17 Eylül 2001-29 Ağustos 2003: Star TV

30 Ağustos 2003-4 Eylül 2005: CNN Türk

5 Eylül 2005-29 Haziran 2007: Kanal D

30 Haziran 2007-1 Nisan 2010: FOX

3 Mayıs 2010-11 Şubat 2017: Kanal D

İrfan Değirmenci şu anda ne yapıyor

İRFAN DEĞİRMENCİ ŞU AN NE YAPIYOR?

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan İrfan Değirmenci, uzun yıllar sürdürdüğü ana akım medya kariyerinin ardından, yoluna dijital platformda devam etme kararı aldı. Gündeme dair yaptığı açıklamalar ve siyasi girişimleriyle bir süredir kamuoyunun yakın takibinde olan Değirmenci, yeniden yayın hayatına döndü. Peki, İrfan Değirmenci şu an ne yapıyor?

İrfan Değirmenci Youtube kanalı

Deneyimli gazeteci, YouTube platformunda yayınladığı "Kahve Molası" adlı program ile izleyicileriyle buluşuyor. Hafta içi her gün saat 12.00'de canlı olarak yayınlanan bu programda, Türkiye gündemine dair önemli başlıklar ele alınıyor. Siyasi analizler, toplumsal değerlendirmeler ve güncel gelişmeler, Değirmenci'nin kendine has üslubuyla yorumlanıyor.

Bir dönem Halk TV ekranlarında "İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber" bültenini sunan gazeteci, 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden İzmir milletvekili adayı olmuştu. Ardından 2024 yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan Değirmenci, seçim sonuçlarının ardından yeniden medya alanına yöneldi.