İrem Helvacıoğlu yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Güzel oyuncunun Fransa'dan Türkiye'ye dönen Fırat Çelik'te birlikte olduğu ortaya çıktı.

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER

2. Sayfa'nın haberine göre; ikili önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çiftin ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz mart ayında Eser Alp'ten ayrılan oyuncu, "Tam bir Sherlock Holmes'üm. Erkek arkadaşımın gittiği yerde paylaşım yapan diğer kişileri Instagram'dan bulurum. Sonra da ona 'Neden onlar orada?' diye sorarım" ifadelerini kullanmıştı.