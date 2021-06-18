İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi!

Son zamanlarda magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren İrem Derici merak konusu oldu. Hayatı araştırılan İrem Derici'nin biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında, nereli? İrem Derici mesleği nedir? İrem Derici hayatı ve biyografisi nedir?

Son zamanlarda magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren İrem Derici merak konusu oldu. Hayatı araştırılan İrem Derici'nin biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, İrem İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında, nereli? İrem Derici mesleği nedir? İrem Derici hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici 21 Mart 1987; İstanbul, Türk şarkıcı.

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı.Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı.[8] Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı.11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü.

15 Nisan 2014'de son teklisi 'Kalbimin Tek Sahibine' ise adeta nikah-düğün organizasyonlarının resmi şarkısı oldu. 2014 yılında Altın Kelebek Ödülleri, En Iyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü kazandı.İrem Derici, 13 Eylül 2014 tarihinde radyocu, aranjör Rıza Esendemir ile evlendi. Sağ elinin bileğine eşinin adını dövme yaptırdı. 14 yaşında iken de sol kolunun altına latince "şeytan dürttü" yazan dövme yaptırmıştır.

ALBÜMLERİ

2012 – Bensiz Yapamazsın (Single)

2013 – Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı (Single)

2013 – İki (Maxi Single)

2014 – Neredesin Sen (Single)

2014 – Kalbimin Tek Sahibine (Single)

2014 – Üç (Maxi Single)