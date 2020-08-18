İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi Şarkıcı İrem Derici ile bir dönem aşk yaşayan Lider Şahin, polemiği devam ediyor. Son olarak İrem Derici'ye yanıt veren Şahin, 1986 yılına ait gazete kupürünü paylaşarak, "sen yokken de ünlüydüm" dedi.

Şarkıcı Selami Şahin'in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşamıştı. İkili, birlikteliklerini bitirdikten sonra birbirleri hakkında hiç konuşmamıştı. Lider Şahin, bir röportajda, eski ilişkisi hakkında, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" dedi.

DERİCİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

İrem Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Şarkıcı, paylaşımında "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" ifadelerini kullandı.

LİDER ŞAHİN'DEN GAZETE KUPÜRLÜ YANIT

Lider Şahin'den de eski sevgilisine karşılık gecikmedi. Şahin, Instagram sayfasında paylaştığı 1986 yılına ait gazete kupürü ile eski sevgilisine "Sen yokken de ünlüydüm" mesajı verdi.