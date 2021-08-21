İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi

İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin hazırlayarak Meclise sunduğu yeni kabinede, kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi, bazı milletvekillerince eleştirildi.

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin hazırlayarak Meclise sunduğu yeni kabinede, kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi, bazı milletvekillerince eleştirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Reisi'nin yeni kabine için önerdiği isimlere yönelik güven oylaması süreci başladı.

Kabine listesindeki isimler, Mecliste tek tek değerlendirilecek, ardından güvenoyuna sunulacak.

Meclisteki açık oturumda milletvekillerine hitap eden Reisi, yeni hükümetin önceliğinin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve ekonomik istikrarı sağlamak olacağını belirtti.

Reisi, şunları söyledi:

"Halkın aşılanmasını hızlandırmak, sağlık protokollerini uygulamak ve tedavi imkanlarını geliştirmek, hükümetin salgın meselesindeki önceliğidir. İkinci önceliğimiz de ekonomik istikrar, makro göstergelerin iyileştirilmesi, vatandaşların geçim kaynaklarının artırılması ile geçim sıkıntısının ortadan kaldırılması, istihdamın güçlendirilmesidir."

Kabinede "kadınlara ve Sünnilere de yer verin" çağrısı

Meclis Ehli Sünnet Fraksiyonu Başkanı ve Mahabad Milletvekili Celal Mahmudzade, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesine açıkça muhalefet ederek, "Sayın Reisi'nin kabinesinin yaş ortalaması 52'dir. Genç kabine sloganlarına rağmen önerilen kabine listesindeki isimlerin yaş ortalaması kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kabinede kadınlara ve Sünnilere yer verilmediğine dikkati çeken Mahmudzade, şunları kaydetti:

"Ehli Sünnet mensubu seçkin isimlerin ve toplumun yüzde 50'sini oluşturan kadınların önerilen kabine listesinde bulunmaması da kabul edilemez. Sayın Reisi, biz ve Meclis'teki kadınlar size 'kadınların kabinede neden yeri yok?' sorusunu soruyoruz. Kadınların çeşitli alanlardaki potansiyelini hepimiz biliyoruz ancak siz de kadınların görmezden gelindiğini kabul edin.

Mezhebi azınlıklardan faydalanılacağına dair önceki toplantılarda sözler verdiniz. Acaba milyonlarca Ehli Sünnet vatandaşından sizin bakan olarak sunacağınız bir kişi dahi çıkmadı mı?"

"Ekonomi ekibiniz yeterli yönetim deneyimine sahip değil"

Ekonomi Bakanı olarak önerilen İhsan Handuzi'nin de, ülkede tartışmalara yol açan Mali Eylem Görev Gücü'ne üyeliğe karşı çıkan isimlerden biri olduğunu hatırlatan Mahmudzade, şöyle devam etti:

"Yakın arkadaşlarınızdan seçtiğiniz bu ekonomi yönetimiyle ekonomik sorunlara karşı savaş açamazsınız. Ekonomi ekibiniz yeterli yönetim deneyimine sahip değil ve uluslararası anlaşmalara katılmamıza tamamen karşıt görüşlere sahip. Bu da üye ülkelerle ekonomik etkileşimi ve İran'daki yabancı yatırımcıları azaltıyor."

Kabineye "Ehli Sünnet mensubu bakan atanması" çağrısı

Toplantıda konuşan, Sünni vatandaşların yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti Milletvekili Muinuddin Saidi de kabinede hiçbir kadına yer verilmemesini "üzüntü verici" olarak niteleyerek, Cumhurbaşkanı Reisi'ye "kabineye Ehli Sünnet mensubu bakan ataması" çağrısında bulundu.

Aynı eyalete bağlı Seravan kenti Milletvekili Melik Fazıli ise kabinede ülke nüfusunun yüzde 11'ine ev sahipliği yapan Sistan ve Beluçistan eyaletinden kimseye yer verilmemesini eleştirerek, "Biz, eyaletteki yetkin kişilere kabinede yer verilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte her zaman Velayet-i Fakih'i savunan Ehli Sünnet camiasının da liyakat esasına dayalı olarak hükümet kademelerinde yer almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Adem Murat Yücel Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Serdar Ortaç Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 13:16:35. #1.14#

title