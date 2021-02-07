İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak
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İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak

07.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:06

İran lideri Ali Hamaney, yaptırımların kaldırılması için uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını şart koşan ABD Başkanı Joe Biden'e yanıt olarak "Şartı belirledik ve geri alınmayacak.

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıklayan Biden'a cevap verdi.

İran lideri, "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." değerlendirmesinde bulundu. Hamaney ayrıca "ABD sonrası dönem başladı." paylaşımını yaptı.

BİDEN TEK ŞART SUNMUŞTU

Biden, CBS kanalına verdiği röportajda "Önce ABD, İran'ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor." yanıtını vermişti.

Hamaney ise ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.

İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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