İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım Süleymani'yi eleştirdiği sözleri nedeniyle özür diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım Süleymani'yi eleştirdiği sözleri nedeniyle özür diledi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım Süleymani'yi eleştirdiği sözleri nedeniyle özür diledi
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülke siyasetinde büyük tepki çeken, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği gizli röportajındaki sözleri nedeniyle bağışlanmayı istedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülke siyasetinde büyük tepki çeken, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği gizli röportajındaki sözleri nedeniyle bağışlanmayı istedi.

Zarif, İnstagram hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

İran siyasetinde tepki toplayan sözlerinin bazı kesimler tarafından siyasi araç olarak kullanıldığını belirten Zarif, ifadelerinin Süleymani'yi sevenleri ve ailesini incittiğini kaydetti.

Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Beni suçlayan ve iftira attığına inandığım herkesi affettim. Yüce İran halkı, Süleymani'nin tüm sevenleri ve özellikle de yüce ailesinin beni affetmesini umuyorum."

Röportajın yayınlanacağını bilmediğini belirten Zarif, aksi takdirde Süleymani ile ilgili sözleri sarf etmeyecek olduğunu belirtti.

Sızdırılan ses kaydı ülke gündemine oturdu

Zarif'in Mart 2021'de gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında Devrim Muhafızları Ordusunu ve eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi dış politikaya müdahaleyle suçlamıştı. Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve istifa çağrıları yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hadise Esra Erol Hakan Altun Demet Akalın
Spor Cyle Larin Mesut Özil Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım Süleymani'yi eleştirdiği sözleri nedeniyle özür diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 12:00:17. #1.14#

title