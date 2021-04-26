İran Dışişleri Bakanı Zarif, Viyana'daki görüşmelere destek mesajı verdi
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Viyana'daki görüşmelere destek mesajı verdi

Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ve ABD arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerden de mutluluk duyduklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ve ABD arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerden de mutluluk duyduklarını söyledi.

Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Zairf ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını söyleyen Hüseyin, "Irak, bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir rol alıyor. Dış politikamız da herkesle dengeli ilişkiler geliştirmekten yana. Bölgenin kendisinin söz sahibi olmasını istiyoruz." dedi.

İran ve ABD arasındaki görüşmelere de değinen Hüseyin, şöyle devam etti:

"İran ile diğer taraflar arasında çeşitli ülke başkentlerindeki görüşmeler önemli bir aşamaya geldi. Viyana'daki İran ve ABD görüşmelerini de yakında takip ediyor ve önemli buluyoruz. İran ile ekonomik alanda da işbirliğimiz söz konusu ve bunu korona salgını sonrası daha da güçlendirmek istiyoruz. İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerden de mutluluk duyuyoruz."

Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Necef ve Erbil'i de ziyaret edeceğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de, Irak hükümetine bölgenin istikrarı ve güvenliği için attığı adımlar dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başladı.

"Irak ile ilişkilerimiz iyi komşuluk, egemenliğe saygı ve iç işlerine karışmama esasına dayanıyor." diyen Zarif, Iraklı mevkidaşı ile Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Zarif, ABD yönetiminden "akılcı tavır" beklediklerini söyleyerek, görüşmeler konusunda ABD tarafının ciddiyetini test etmek istediklerini belirtti.

Irak ile ilişkilerin güçlü olduğunu bildiren Zarif, ekonomi, enerji, demiryolu taşımacılığı ve uyuşturucu alanlarında iş birliğini geliştirmek istediklerini aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Viyana'daki görüşmelere destek mesajı verdi
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Viyana'daki görüşmelere destek mesajı verdi
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Viyana'daki görüşmelere destek mesajı verdi
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Viyana'daki görüşmelere destek mesajı verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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