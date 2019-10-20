Iraklı Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

20.10.2019 18:46

Sakarya'da yaşayan Iraklı Türkmenler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Irak Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şube Başkanı Eşref Kamil, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın devlete, millete ve çevre ülkelere hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin yaşadığına dikkati çeken Kamil, "Amaç bu kardeşlerimizi güvenli bölge koridoruna yerleştirmek ve kendi topraklarında hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Malumunuz Türkiye, bulunduğu çetin coğrafya doğrultusunda, sınırlarını ve topraklarını korumak zorundadır. Orta Doğu'nun sağduyulu devleti Türkiye'nin bu durumlara kayıtsız kalması mümkün değildir. Bölgede, bir an önce huzurun ve barışın sağlanması gerekir." diye konuştu.

Kamil, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla büyük sonuca ulaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu operasyon, Fırat'ın doğusuna yönelik devam etmektedir. Gün sessiz kalma günü değil, gün birlik ve beraberlik günüdür. Çünkü birlik ve beraberlikten kuvvet doğar ve biz böyle olduğumuz zaman ülke olarak çok şey kazanırız. Bu bir temizlik operasyonudur. Devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın azmi, kararlılığı, yaklaşımı ve gücüyle gerek masada gerekse meydanda büyük bir zafer kazanılmıştır. Bunu kimse inkar edemez. Bu temizlik operasyonu Suriye sınırında, Kuzey Irak'ta devam ediyor. Irak Türkmenleri olarak devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde terörle yapılan mücadeleyi destekliyoruz. İnşallah Türk askeri zaferle döner, dualarımız hep askerlerle olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA