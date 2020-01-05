: Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Kasım Süleymani açıklaması: ABD, saldırıya birkaç dakika kala bilgi verdi

05.01.2020 20:37 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:43

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından bölgede gerilim yükselmeye devam ediyor. Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya onay vermemelerine rağmen ABD'nin planını hayata geçirdiğini kaydetti.

"SALDIRIYA ONAY VERMEDİK"

Al Arabiya televizyonunun aktardığına göre Abdülmehdi, Irak parlamentosunda ABD askerlerinin çekilmesi için düzenlenen acil oturumda, Washington yetkililerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğü saldırıdan birkaç dakika önce aradığını ve bu konuda uyarıda bulunduğunu söyledi. Başbakan, saldırıya onay vermediklerini kaydetti.

BM'YE ŞİKAYET EDECEKLER

Haberde ayrıca Irak Dışişleri Bakanlığı'nın, saldırıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne başvurarak ABD'yi şikayet edeceklerini bildirdi.

ABD ASKERLERİ ÜLKEYİ TERK EDECEK

Öte yandan, İranlı komutan Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak meclisi ABD birliklerinin Irak'tan gönderilmesini oyladı. Oylama sonucunda ABD birliklerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi. Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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