iphone 13 ne zaman çıkacak? iphone 13 pro ve pro max fiyatı ve özellikleri nedir?

2021 yılının son aylarında tanıtılması beklenen iPhone 13 mini, iPhone 13 pro ve pro max serisi hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. iPhone 13 hakkında sızıntılar ortaya çıktıkça özellikleri merak ediliyor. Peki, iPhone 13 Türkiye'de ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 2021'de çıkartacağı yeni modeliyle ilgili değişik iddialar gelmeye devam ediyor. Yeni çıkartacağı serilerinde de daha önce yaptığı gibi ufak değişikliklerin olması bekleniyor. Ancak çok büyük değişikliklerin olmamasına rağmen teknoloji meraklıları yeni iPhone konusunda oldukça heyecanlı. Peki; iphone 13 ne zaman çıkacak iphone 13 pro ve pro max fiyatı ve özellikleri nedir?

iPHONE 13 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Telefonun kamera modülü çok daha büyük ve daha gelişmiş görüntüler kaydetmeyi sağlaması beklenirken pil değerlerinin de yükselmesi bekleniyor. Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665 mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor. Bütün bunların yanı sıra en önemli değişikliklerden biri de kesinlikle 'çentik tasarımının küçülecek' olması. Akıllı telefonun ortaya çıkan görüntüsünde, önceki sızdırılan görüntülerin oldukça benzediğini görüyoruz. Sızdırılan fiyat listesinde aslında en dikkat çeken değişiklik ise depolama alanlarının genişletilmesi ve 1 TB kadar büyük bir alanın kullanıcıların beğenisine sunulması olmuş. İphone 13 ile gelecek bir diğer değişikliğin ise daha önce denenmemiş renklerde üretilecek olması iddiası. İnternette birçok renge sahip iphone görseli paylaşılsa da net rengini resmi siteden yapılacak paylaşımlar olduğunu unutmamakta fayda var.

Telefonun çelik çerçevelerine ek olarak lens ve modüllerinin gelişmiş olacağı ve serinin aynı zamanda iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak adlandırılabileceği iddia ediliyor.

YENİ iPHONE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor. İphone 13'ün Türkiye'ye de çıkışının ise Kasım ya da Aralık ayı sonu gibi olması bekleniyor.

Bir başka iddia ise iPhone'un yeni serisinin uğursuzluk getireceği korkusu ile 13 adını almayacağı, Apple'ın 13'ü atlayacağı da gelen iddialar arasında.

Bütün bunların dışında farklı tasarımların olması konusunu ciddi ciddi düşünen Apple daha kompakt bir tasarım sahibi iPhone 13 ile bizleri şaşırtabilir.

iPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sızan fiyat listesine göre iphone 13'ün hafıza ve modele göre fiyatlandırma listesi ise şu şekildedir;