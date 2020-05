iPhone 13 Kamera Özellikleri Sızdırıldı! iPhone 12 modelleri tanıtılmadan iPhone 13'ün kamera özellikleri sızdırıldı. Gelen sızıntıya göre, iPhone 13 dört arka kamera sensörüne sahip olacak.

iPhone 12 modelleri tanıtılmadan iPhone 13'ün kamera özellikleri sızdırıldı. Gelen sızıntıya göre, iPhone 13 dört arka kamera sensörüne sahip olacak. Gelin hep beraber iPhone 13 kamera özelliklerine yakından bakalım.

iPhone 13, 4 Arka Kamera ile Gelebilir

Apple'ın 2021 yılında piyasaya süreceği iPhone 13 serisinin arka tarafında 4 adet kamera sensörünün bulunacağı iddia edildi. Yine iddialara göre, iPhone 13'ün arka kamera sensörlerinin orta kısmında led flaş yer alacak.

Hemen aşağıdan Twitter'da paylaşılan görsele göz atabilirsiniz.

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with ?? pic.twitter.com/9JKsVPELGQ

— Fudge (@choco_bit) May 27, 2020

iPhone 13'ün arka kamera sensörlerinin özellikleri de sızdırıldı. iPhone 13'ün arka kamera sensörleri şu şekilde olabilir:

1x optik zoom ve 6x dijital zoom özellikli 64 megapiksel geniş açılı lens

3x-5x optik zoom ve 15-20x dijital zoom özellikli 40 megapiksel telefoto lens

Video çekimi için 64 megapiksel anamorfik lens (2.1: 1)

Optik geri zumlu 40 megapiksel 0.25x dk ultra geniş açılı lens

LiDAR 4.0

The *alleged* plans For D6x (13 series) cameras

* Wide 1x optical zoom (6x digital zoom) 64mp

* Telephoto 3x-5x optical zoom (15-20x digital zoom) 40mp

* 64mp anamorphic lens (2.1: 1)

* 0.25x min ultra wide (optical reverse zoom) 40mp

* Li-Dar 4.0

Huuuuugggeeeee amount of ??

— Fudge (@choco_bit) May 27, 2020

2021 yılında tanıtılması beklenen 4 arka kameralı iPhone 13'ün tasarımı ve teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir sızıntı bulunmuyor. Cihaz hakkındaki detayların önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.

Sizler iPhone 13'ün 4 arka kamera sensörü ile geleceği iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!