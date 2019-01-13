İpekyolu Belediyesi'nden Yıl Sonu Etkinliği

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi bünyesinde 60 branşta gerçekleştirilen kursların yıl sonu etkinliği düzenlendi. 2 yıl boyunca 10 bin kişinin eğitim gördüğü kurslarda yaklaşık bin kursiyere sertifikaları verildi.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen programa Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erhan Altıntaş, kurum müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve velileri katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün hem Van'a hem İpekyolu ilçesine çok güzel hizmetler kazandırdığını ifade ederek, "Bizim yaptığımız hizmetlerin hem maddi hem manevi boyutu vardır. Bunlar önemli şeyler. İpekyolu ve Van'da bunun yansımalarını görüyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza faydasının dokunması amacıyla sosyal belediyeciliği çok güzel kurslarla ve yoğun katılımla gerçekleştiren İpekyolu Belediyemizin hizmetleri inşallah çok daha güzel kurslarla devam eder. Özellikle belediye hizmetlerinin başarılı, çalışkan, dürüst, vizyonu olan insanlara verildiğinde ne kadar güzel sonuçlar alındığını, bunların toplumsal anlamda ne kadar güzel yararlarının olduğunu görüyoruz. Bunun en güzel örneklerini Van, İpekyolu, Edremit ve diğer ilçelerdeki kayyumların hizmetlerinde görüyoruz. Bu anlamda bunların bu açıdan değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesini vatandaşlarımızın vicdanlarına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise 2 yıllık süre içerisinde belediyenin yaptığı hizmetlere kısaca değindi. Belediyelerin alt yapı, üst yapı gibi görevlerinin olduğunu dile getiren Öztürk, 2 yıl içerisinde İpekyolu ilçesinde çamurlu yolların kalmadığını belirtti. Belediyelerin sadece yol yapmakla sorumlu olmadığını belirten Öztürk, "Belediyeler aynı zamanda eğitime de tam destek vermek zorundadır. 2 yıllık süreçte 15 milyona yakın bir kaynağı okullarımıza kullandık, kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaşam merkezleri ve Engelsiz Yaşam Akademisini 2 yılda İpekyolu ilçesinde hayata geçirdiklerini dile getiren Öztürk, "Belediyelerin ihtiyaçları yapması gerekiyor ve biz bunları yaptık. Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği son dönemde gündemimize giren ve Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gönül belediyeciliğini belediyelerin esas alması gerekiyor. Bu salonda bugün 2 yıllık sürede bahsettiğim sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin karşılığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

2 yıllık süreçte 60 branşta 10 bin kişiye kurslar verildiğini de sözlerine ekleyen Öztürk, "Bunlar sağlıklı bir geleceğin Van'da inşası ve toplumsal dönüşümün sağlıklı olması için bu kurslara ihtiyaç var. Çocuklarımızın şiddeti görmemesi, şiddetin içinde olmaması lazım. Çocuklarımız ve gençlerimizin bırakın terörün içinde, kıyısında olmaması ve görmemesi lazım. Bu yüzden bu kurslar önemlidir. Bostaniçi'ndeki bir çocuğumuz taş atacağına, terörü göreceğine geldi bu kurslarda bağlama, keman, piyano, bilgisayar ve bunun gibi şeyler öğrendi. Olması gereken yerde, zamanını doğru kullandı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönem içerisinde eğitim alan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Spor, sanat, meslek ve eğitim kursları başta olmak üzere 60 branşta eğitim alan yaklaşık bin kişinin sertifikalarını alması ile devam eden program, yıl sonu sergilerinin gezilmesi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA