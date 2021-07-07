Inzaghi kimdir? Filippo Inzaghi kim, kaç yaşında, nereli?

Inzaghi, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. EURO 2020 maçlarından olan Ştalya- İspanya'da yapılan" Inzaghi gafı" ile eski İtalyan futbolcu gündem konusu oldu. Gündeme gelmesiyle birlikte hayatı merak edildi. Peki, Inzaghi kimdir? Filippo Inzaghi kim, kaç yaşında, nereli?

Kardeşi Simone Inzaghi ile futbol kariyerine başlayan, Filippo Inzaghi, geçtiğimiz günlerde yapılan EURO 2020 final maçlarından İtalya- İspanya maçında TRT spikerinin "Inzaghi gafı" sosyal medya üzerinde konuşuldu. Sosyal medyada yayılan Inzaghi gafı ile Filippo Inzaghi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Inzaghi kimdir? Filippo Inzaghi kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

FİLİPPO INZAGHİ KİMDİR?

Filippo "Pippo" Inzaghi, 9 Ağustos 1973 tarihinde Piacenz'da doğan, eski İtalyan futbolcu ve teknik direktördür. Brescia takımının teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Inzaghi, kardeşi Simone Inzaghi ile 1991'de Piacenza Calcio ile futbol kariyerine başlamıştır, ama bir sezonda 2 maça çıkabilmiş ve 1992'de Serie C1 takımı Leffe'ye kiralanmıştır ve 21 maçta 15 gol atmıştır. 1993'te, Inzaghi Serie B kulübü Hellas Verona'ya kiralanmıştır ve 36 maçta 29 gol atmıştır. Piacenza Calcio'ya dönmüştür ve 37 maça çıkmıştır, 28 kez fileleri havalandırmıştır.

Inzaghi, 1995'te Serie A kulübü Parma'ya transfer olmuştur, ama 15 maçta oynayabilmiştir, o sürede de 8 gol atabilmiştir. Atalanta'ya transfer olunca kendini göstermiştir ve 24 gol atarak Serie A'da gol kralı olmuştur.

Juventus

Juventus Inzaghi'nin performansını beğenerek transfer etti. Burada 4 sezon boyunca Alessandro Del Piero ve Zinedine Zidane ile birlikte iyi bir üçlü oldu. Juventus'un 1997-98 sezonundaki şampiyonluğuna Inzaghi'nin büyük katkısı oldu, ama Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 1-0 mağlup olarak, finalist oldular.

AC Milan

Inzaghi, 165 maçta 101 gol atmasına rağmen formasını David Trezeguet'ye kaptırdı ve Fatih Terim'in isteğiyle 70 milyar İtalyan lirası yani 71 milyon Euro'ya AC Milan'a transfer oldu. Juventus bu transferden 31 Milyon € kâr etti. Ancak Inzaghi sakatlanarak sezonun ilk yarısını kaçırdı. Döndükten sonra Andriy Shevchenko ile iyi bir ikili olarak gol yollarında etkili oldular ve AC Milan'a büyük başarılar kazandırdılar, Onların arasında 2002-03 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da vardı. Inzaghi Kasım 2004'te sözleşme uzattı.

23 Mayıs 2007'de, Atina'daki 2007 Şampiyonlar Ligi Finali'nde, attığı golle Liverpool'u 2-1 yenerek kupayı aldılar. Bu maç 2005'teki finalin rövanşı oldu. O maçta ise ilk yarıda AC Milan 3-0 galipti ama ikinci yarıda Liverpool skoru 3-3'e getirdi ve penaltılarda galip olarak kupayı almışlardı.

2007-08 sezonunda, AC Milan'ın Sevilla FC ile yaptığı Süper Kupa maçındaki katkılarıyla 3-1'lik galibiyeti aldılar ve Süper Kupa'nın da sahibi oldular. Inzaghi, 2007 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Boca Juniors'a 2 gol atarak 4-2'lik galibiyete çok büyük katkısı oldu ve bu kupayı da aldılar.

24 Şubat 2008'de, Inzaghi, Palermo ile yapılan maçta 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı. Udinese karşısında resmî maçlardaki 100. golünü attı. Kasım 2008'de, sözleşmesini Haziran 2010'a kadar uzattı. 8 Mart 2009'da, Inzaghi AC Milan'daki ilk hat-trickini Atalanta BC'ye karşı yaptı ve AC Milan maçı 3-0 kazandı. Kariyerindeki 300. golünü de Siena'ya attı ve maçı 4-1 kazandılar. Ardından Torino'ya da 3 gol attı ve profesyonel olarak ikinci hat-trickini yaptı. Böylece son 25 yılda Serie A'da en çok hat-trick yapan futbolcu oldu. 10 hat-trick yaparak sahip oldu bu rekora, ardından da Giuseppe Signori 9, Hernán Crespo 8, Roberto Baggio, Marco van Basten, Gabriel Batistuta, ve Abel Balbo 7 hat-trick yaptı. Inzaghi hat-tricklerinden birisini Atalanta adına, dördünü Juventus ve beşini de Milan için yaptı.

2009-10 sezonunda, Haziran 2010'a kadar olan sözleşmesini, 21 Mayıs 2010'da bir yıl daha uzattı.

10 Kasım 2010'da Palermo ile yapılan maçta sakatlanan Inzaghi sezonu kapattı. 14 Mayıs'ta Milan'ın Cagliari 4-1 yendiği maçta sahalara geri döndü. 2011-12 sezon arasında sözleşmesini Haziran 2012'ye kadar uzattı. Sezon sonunda sözleşmesi biten Inzaghi, 12 Mayıs 2012 tarihinde futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Millî takım kariyeri

Inzaghi ilk millî maçına 8 Haziran 1997'de İtalya ile Brezilya karşısında oynanan maçta çıktı ve 120 maçta görev aldı, o sürede 88 gol attı. Ayrıca, 1998 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 2000, 2002 FIFA Dünya Kupası ve 2006 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. Inzaghi, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sakatlığı yüzünden katılamadı.

22 Haziran 2006'da Çek Cumhuriyeti ile yapılan grup maçında Petr Cech'le karşı karşıya kalarak turnuvadaki 2. golünü attı.

Teknik direktörlük kariyeri

Inzaghi teknik direktörlük kariyerine 2012-13 sezonunda Milan'ın Primavera (19 yaş altı) takımında başladı. 9 Haziran 2014 tarihinde eski takım arkadaşı Clarence Seedorf'un yerine a takımın başına getirildi.

Aldığı Ödüller

İtalya Süper Kupası: 1997

Milan

Serie A: 2001-02, 2003-04, 2007-08, 2010-11

İtalya Kupası: 2002-03

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2002-03, 2006-07

UEFA Süper Kupa: 2003, 2005, 2007

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2007

Kıtalararası Kupa ikinciliği: 2003

Millî takım

İtalya İtalya

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası: 1994

FIFA Dünya Kupası: 2006

Kişisel ödüller

Serie A Yılın Genç Futbolcusu: 1997

Serie A gol kralı: 1996-97

Şampiyonlar Ligi finali maçın adamı: 2007

İtalya'nın en golcü futbolcusu ödülü

Avrupa'da AC Milan'ın en golcü futbolcusu ödülü

Scirea Ödülü 2007

Şampiyonlar Ligi Tarinin En Golcü Futbolcusu: 2007

Avrupada Yılın Futbolcusu: 2007

FİLİPPO INZAGHİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Filippo Inzaghi, 1973 doğumlu olup 48 yaşında ve İtalyandır.