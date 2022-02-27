ESKİŞEHİR (İHA) - İnternetten alıyor kuyumcuda kontrol ettiriyorlar

Dolandırılmak istemeyenler alışverişten sonra kuyumcunun yolunu tutuyor

Çevrimiçi alışverişte altın alırken dikkat

Kuyumcu Emre Öztürk :

"İnsanlar aldıkları ürünleri gözle ve elle kontrol edemedikleri için tereddüt ediyorlar"

"14 ayar olarak alınıp 8 ayar altın gönderiyorlar"

ESKİŞEHİR - İnternet üzerinden altın takı veya ziynet eşyası satın alan vatandaşlar, gerçekliğinden veya kalitesinden emin olmadıkları ürünleri kuyumculara götürerek teyit ettiriyor.

Son yıllarda oldukça artan internet alışverişleri, altın takılar ve ziynet eşyalarında da yaygınlaşıyor. Bu ürünler, özellikle düğün sezonunun yaklaştığı aylarda yoğun şekilde satın alınıyor. Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, dolandırılmak istemeyen vatandaşların internet üzerinden satın aldıkları değerli eşyaları uzmanlarına götürerek orijinalliğini teyit ettirdiklerini belirtti. Öztürk, çevrimiçi olarak satın aldıkları bu ürünlerde bazı sahtekarlıklarla karşılaştıklarını aktararak, vatandaşların mutlaka ayar damgası ve marka patentlerini kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

"İnternetten alınan altınlar getiriliyor ve biz de kontrolünü yapıyoruz"

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok alanın online sisteme döndüğünü ifade eden kuyumcu Emre Öztürk, her şeyde olduğu gibi altında da online alışveriş yapıldığını ifade etti. Bu yöntemin vatandaşları mağdur edebilecek bazı durumlar doğurduğunu dile getiren Öztürk, "İnsanlar aldıkları ürünleri gözle ve elle kontrol edemedikleri için otomatikman bir tereddüt yaşanabilir duruma geliyor. Biz kuyumcular olarak burada devreye giriyoruz. Çünkü internetten alınan altınlar getiriliyor ve biz de kontrolünü yapıyoruz. Bunlar çok çok önemli" dedi.

"14 ayar olarak alınıp 8 ayar altın çıkan ürünler oluyor"

Piyasada ve özellikle online satışlarda çok fazla sahtekarlığın yaşandığını vurgulayan Emre Öztürk, mağdur olunan konular hakkında konuştu. İnsanların farklı dönemlerde ürünlerinin orijinalliğini teyit ettirmek için kuyumculara geldiğini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Çeyrek altın diye aldıklarına gram altın, gram altın diye aldıklarına sahte çeyrek altın gönderebiliyorlar. Bu durumlar çok fazla olduğu için de kuyumculara burada çok büyük bir görev düşüyor. Bize getirdikleri ürünleri inceleyip kontrol ederek doğru bilgileri yansıtmaya çalışıyoruz. Dönemden döneme bu konuda yaşanan yoğunluk da değişiyor. Çoğunlukla ziynet altını dediğimiz çeyrek ve gram altını kontrol ettirmeye getiriyorlar, ama şu dönemde özellikle tektaş yüzükler ve kolyeler geliyor. Bunlardan 14 ayar olarak alınıp 8 ayar altın çıkan çok ürünler oluyor. Arada iki kat fark var, bunlar çok önemli. Bu gibi durumlarda dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz."

"Marka patenti ve ayar damgasının olması çok önemli"

Vatandaşlara altın takı ve ziynet eşyası gibi değerli ürünleri satın alırken dikkat etmeleri gereken unsurlar hakkında uyarılarda bulunan Öztürk, "Aldıkları ürünlerin patentleri vardır. İçlerinde veya özellikle kolyelerin zincirlerinde, 585 ve 333 gibi ayar damgaları vardır. Bunlar 8 ve 14 ayarın damgalarıdır. Bunların dışında 22 ayar bir ürün aldılarsa 916 diye yazar. Özellikle bunlara bakmalarını ve içerisinde marka patentinin de olmasını biz önemsiyoruz. Hem markasının hem de ayar damgasının olması, ürünü daha kaliteli bir seviyeye çıkararak aldıkları yerin de net olarak belli olmasına olanak sağlıyor. Yakın bir kuyumcuya götürüp göstermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.