İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ RAMAZAN PİDESİNDE HİLEYE DİKKAT İZMİR'li fırıncılar, ramazan pidesinde yapılan hilelere karşı vatandaşları uyararak, özellikle belirlenen satış fiyatının altında satış yapan yerlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

RAMAZAN PİDESİNDE HİLEYE DİKKAT

İZMİR'li fırıncılar, ramazan pidesinde yapılan hilelere karşı vatandaşları uyararak, özellikle belirlenen satış fiyatının altında satış yapan yerlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İzmirli fırıncılar, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evde kalan vatandaşlara pide yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı. Ramazan pidesi satışı yapan fırınlarda hazırlıklar yapıldı, üretim hızlandı. Öte yandan İzmirli bazı fırıncılar vatandaşları ramazan pidelerinde yapılan hilelere karşı uyarıyor. Merdiven altı üretimlerde gramaj eksiltildiğini ve bolca kabartma unu kullanıldığını söyleyen fırıncılar, özellikle belirlenen satış fiyatının altında satış yapan yerlerde dikkatli olunmasını istedi. İzmirli fırıncılardan Abdülrahim Sağlam, "Ramazan'da ekmek ruhsatı olmadığı halde ramazan pidesi üretenler var. Bazı yerlerin ramazan ayında işleri düşüyor ve bir usta bulup pide çıkarmaya başlıyor. Bu kişiler ekmek sektöründe olmadığı için hem gramajı, hem fiyatı düşürüyorlar. Genellikle yanlış un kullanıyorlar. Bir kişi bir şeyin ustası olmadığında her şeyi eksik yapar. Vatandaş da bunun farkında ama bazıları düşük fiyat olduğu için yöneliyor. Bu hilelere kanmamalılar" dedi.

'GRAMAJINDAN ÇALINIYOR, KALİTESİZ UN KULLANILIYOR'

Ramazan pidesinin ekmekten farklı olduğunu söyleyen Sağlam, "Ramazan pidesinin hamuru yumuşaktır, yani daha cıvıktır. Fazla kabarmaması gerektiği için kabartma tozu konulmaz. Ekmeğe göre daha ince olduğu için daha az pişirme süresinde, ancak daha yüksek ateşte pişirilir. Düşük ateşte pideler kurur. Ekmek ortalama 17 dakikada pişerken ramazan pidesi 11-12 dakikada pişiyor. İzmir'de 250 gramı 2,50 TL'den, 300 gramı 3 TL'den satılıyor. Geçen yıla göre aynı yalnızca gramajı değişti" diye konuştu.

Ramazan pidesiyle ilgili fırıncıların yoğun mesaiye başladığını söyleyen İzmirli fırıncılardan Şükrü Beyazıt, "Ramazan pidesinin hamuru, ekmek hamurundan farklıdır. Biz hamurda süt ve salep kullanıyoruz o yüzden daha lezzetli oluyor. Normal ekmeğe göre hamuru daha yumuşaktır. Pişme süresi daha kısadır ancak daha yüksek ateşte pişirilir. Bazı yerlerde ramazan pidesinde hileler yapılıyor. Vatandaşlar buna dikkat etsin. Gramajından çalıyorlar, daha ucuza mal ediyorlar. Kalitesiz un kullanıyorlar. Pide unu kullanmıyorlar. Aynı zamanda hijyenik koşullarda da üretilmemiş olabilir. Vatandaşlar kendilerine pide getiren fırın çalışanlarının aldıkları tedbirlere de dikkat etmeliler. Koronavirüs sebebiyle vatandaşlar sıcak pide yiyemeyecek ancak bizler onlara pideleri yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Ramazan pidesinin ununun ekmeğe göre daha kaliteli olduğunu söyleyen fırıncılardan Mustafa Dulgul, "Susamı bol kullanılır. Malzemesi ekmekten farklıdır. Fiyat olarak ise İzmir'in İstanbul ve Ankara ile hemen hemen eş değer olduğunu söyleyebiliriz. Sadece gramaj farkı var. Bazıları gramajı eksik tutuyor. İnsanlara faydalı olmak yerine zarar vermek iyi bir şey değil" dedi.

VATANDAŞ İÇİN ÖNEMLİ OLAN PİŞMİŞ VE BOL SUSAMLI OLMASI

Ramazan pidesi satın almak için sırada bekleyen vatandaşlardan Serkan Tarkanoğlu, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizler de pide tüketmeye başlıyoruz. Ramazan pidesini hep aynı fırından satın alıyorum. Pide alırken bol susamlı olmasına dikkat ediyorum" dedi.

Ramazan pidesi alırken pidenin fazla pişmiş olmasına dikkat ettiğini söyleyen vatandaşlardan Erol Dursun da, "Yalnızca pişmesine değil aynı zamanda bol susamlı olmasına da dikkat ediyorum. Ramazan ayının gelmesiyle artık pideyi sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Bu sene iftarda sıcak tüketemeyeceğiz ama kuru olmaması önemli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFırıncılarla röportajVatandaşlarla röportajFırınlardaki kuyruktan görüntüRamazan pidesinin hazırlanışından görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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23 Nisan videosuyla fenomen olan Yörük çocuğu: Büyüyüp asker olacağım MERSİN'in Gülnar ilçesinde kucağında kuzusuyla çektiği 23 Nisan videosuyla sosyal medyada fenomen olan Yörük çocuğu Alperen Töstü, "Büyüyünce asker olacağım. Vatan toprağını koruyacağım" dedi.

İlçeye bağlı Kayrak Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi Alperen Töstü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk bayraklı tişörtü, kucağında kuzusu ve elinde Türk bayrağı ile çekildiği videosu büyük beğeni aldı 23 Nisan şiiri okuyan Töstü'nün görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Videonun yoğun ilgi görmesi sonrasında konuşan Alperen Töstü, "Yoğun ilgi nedeniyle çok mutlu oldum. Benim için bir sürpriz oldu. Köyüm ve okulum adına da çok sevindim. Büyüyünce asker olacağım, vatan toprağını koruyacağım" dedi.

Töstü'nün çekildiği video sosyal medya kullanıcıları tarafından halen yoğun ilgi görüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Soner AYDIN/GÜLNAR (Mersin), -

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YouTuber çoban ilgi görüyor KONYA'nın Bozkır ilçesinde çoban Hüseyin Ay (30), dağlık arazide keçilerini otlatırken çektiği videoları 1 yıl önce YouTube'ye yüklemeye başladı. Şu an yaklaşık 110 bin takipçiye ulaşan YouTuber çoban Ay, "110 bine yakın takipçim var. Onlara, köy hayatını, hayvancılığı, doğayı, yaşadığımız ne varsa aktarmaya çalışıyorum. Tabi insanlar, beni sevdi, doğallığımızı ve gerçekliğimizi sevdi. Birlikte 15- 20 dakika zaman geçiriyoruz" dedi.

Bozkır ilçesine bağlı eskiden köy statüsünde olan Karacahisar Mahallesi'nde oturan ve çobanlık yapan bekar Hüseyin Ay, 1 yıldır keçileri otlattığı sırada, cep telefonu kamerasıyla hayvanları, doğayı ve kendini görüntülüyor. Ay, çektiği görüntüleri, video paylaşım sitesi YouTube'a yüklüyor. Gün geçtikçe YouTube'taki takipçi ve izlenme sayısı artan Ay, videolarını çeşitlendirmeyi sürdürdü. 1 yılın sonunda yaklaşık 110 bin takipçiye ulaşan Hüseyin Ay, çevresinde ve sosyal paylaşım sitesinde 'YouTuber çoban' olarak anılmaya başlandı.

İŞ BULMAK İÇİN GİTTİĞİ İSTANBULDAN KÖYÜNE DÖNDÜ

Köyde çobanlık yaparken iş bulmak için gittiği İstanbul'da 10 yıl kaldıktan sonra 2 yıl önce tekrar köyüne döndüğünü belirten Ay, "10 yıl İstanbul'da ikamet ettim. Köyde 'evlenemezsin, bu işi yaparsan bekar kalırsın, kız bulamazsın' diye İstanbul'a gurbete gitmek zorunda kaldım. 10 yıl gurbette geçti ömrümüz. Orada zorluklar çektik. Olmayınca da sılamıza, köyümüze, babamın devam ettiği hayvancılığa geri dönüş yaptık. Şu an 2 yıldır babamla birlikte hayvancılık yapıyoruz" diye konuştu.

KEÇİ OTLATTIĞI ANLARI PAYLAŞIYOR

İstanbul'da İçerde ve Çukur dizilerinde figüranlık yaptığını belirten Ay, YouTube'a video çekmeye başladığı süreci şöyle anlattı:

Benim YouTube içerik üretme gibi bir isteğim, hayalim vardı. Kendi işimizden, çobanlıktan, köy hayatından 1 yıldır videolar atmaya başladım. İlk sıralar kitlelere ulaşmak zor oldu. Sonra yaklaşık 3 ay önce ilerleme kaydettik şu an 110 bine yakın takipçimiz var. Onlara köy hayatını, hayvancılığı, doğayı, yaşadığımız ne varsa onlara aktarmaya çalışıyorum. Tabi insanlar, beni sevdi, doğallığımızı ve gerçekliğimizi sevdi. Birlikte günlük 15-20 dakika zaman geçiriyoruz. Onlarda biraz huzur buluyorlar. Yurt içinden ve yurt dışındaki takipçilerimde güzel yorum yapıyor. Bizde keyif alıyoruz bu işi yapmaktan. Hem çobanlık yapıyorum hem de YouTube içerik üretiyoruz. Her şeyimiz gerçek ve doğal. Senaryosuz, projesiz içerikler üretiyorum. Belki bu işi, bu hayatı, keçi nasıl doğum yapar, keçi nasıl otlar, keçi en çok neyi sever, hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlara da eğitici ve öğretici videolar olmuş oluyor. Daha büyük ve güzel kitlelere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hüseyin DUMRU/BOZKIR (Konya), -

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KOMŞU EVLERDE, AYRI KENTLERDE YAŞAYIP 1 DAKİKA ARAYLA İFTAR YAPIYORLAR SAMSUN'un Terme ilçesinin Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesinin Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. Yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yolda bölge sakinleri bir adımla kent değiştiriyor. Mahalleli, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken, bir dakika da erken açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor.'AYNI ANDA İFTAR YAPIYORUZ SANIYORLAR, AMA ÖYLE DEĞİL'Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, Ramazan aylarının güzel geçtiğini belirterek, "Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle biraz buruk ve hüzünlüyüz. Her yıl Ramazan aylarında iki camimizin yanında iftar çadırlarımız olurdu. Hep beraber burada iftarımızı açar, namazı kılıp evlerimize giderdik. Bu yıl ise koronavirüs nedeniyle çadırları kuramadığımız için herkes evlerinde iftarını yapacak. 7 metrelik bu yıl iki ilimizin sınırı olarak kabul ediliyor. Buradan gelip geçen vatandaşlarımız eğer iftar saatine denk gelirlerse buradaki güzelliği de görmüş olurlar. Buraya gelenler yolun sağ ve sol tarafındaki evlerde insanların aynı anda oruçlarını açtıklarını düşünüyorlar ancak durum öyle değil. Yolun karşı taraflarındaki binalarda oturan vatandaşlar iftarları bir dakika arayla yapıyorlar. Burası iki ayrı il iki farklı kültürün birleştiği bir yer" dedi.'ÖNCE ORDU SONRA SAMSUN İFTAR YAPIYOR'Şentepe Mahallesi'nde oturan Fahrettin Kışla, "Bizde il farkı yok günlük hayatımızda, ama ezanlarımız arasında fark oluyor. Ramazanda da önce Ordu tarafında olanlar oruçlarını açıyorlar, ardından da Samsun tarafında olanlar iftar yapıyorlar. Arada fark oluyor" diye konuştu.'BİR İKİ DAKİKA FARK OLUYOR'

Erdal Eroğlu ise ramazan ayının güzelliği olduğunu söyleyerek, "Biz her yıl iftar çadırlarında iftar yapardık, ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle evlerde iftar yapacağız. Yolun karşı taraflarında oturuyoruz ama iftarımızı aynı anda yapmıyoruz. Bir iki dakika arada fark oluyor" dedi.

Kaynak: DHA