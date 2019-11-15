Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği

15.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:14

Kevin Systrom ve Mike Kriegertarafındankurulan ve 2012 yılında Facebok'a satılan Instagram, pek çoğumuzun hayatında vazgeçilmez hususlardan biri olmuş durumda. Sabah ilk uyku sersemliğini atarken, asansörde ve otobüste yolculuk yaparken, ders ve iş aralarında kafa dağıtırken bizi "sosyalleştiren" bir şey Instagram. Tüm bunların yanında Instagramın; özellikle markalar tarafından "Influencer Marketing" kapsamında kullanılmaya başlanmasıyla son üç yıldaki reklam harcamalarının merkezi konumuna yükseldiğini görmekteyiz.

Amerika'da yapılan bir araştırmaya bakıldığında; dünya genelinde, dijitalde yapılan reklam harcamalarının yüzde 36'sı Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleşmektedir. Bu harcamalar tabi ki Türkiye içinde benzerlik göstermektedir. Dünya'daki ortalama Instagram kullanım oranlarının üzerinde olan Türkiye'de Ocak 2019'da yapılan bir araştırma Instagramı 2019 yılında en çok kullanılan sosyal medya platformlarını arasında ikinci sırada göstermektedir.

Türkiye özelindeWe Are Social 2019 ekibi tarafından yapılan araştırmaya bakıldığı zaman Instagram; toplam sosyal medya kullanıcıları arasında yüzde 84 ile yukarıda da bahsedildiği üzere ikinci sıradadır. Buna paralelolarak yine Instagram son üç yıldır; Türkiye'de markalar tarafından en çok tercih edilen platformların başında gelmektedir. Bu durumu sonradan fark eden ve olayı "zamanında Levent'ten bir arsa alsaydık" gibi gören bazılarımızda fenomen olamamanın ve takipçi kazanamamanın üzüntüsünü yaşamaktadır. Bu üzüntüye çare olarak "sahte takipçi ve beğeni" alma yoluna gidenler olsa da; Instagram'ın sürekli olarak algoritmasında yaptığı değişikliklerle bu sahteliğin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Instagram bu "sahtelik" hususunda taşıdığı hassasiyeti özellikle içinde bulunduğumuz 2019 yılının ikinci yarısından sonra yaptığı algoritma değişiklikleriyle"potansiyel reklam gelirleri" hususunda bir adım öteye taşımıştır. Bu değişiklik aslında Instagram üzerinde takipçi sayısı yüksek olan kişileri doğrudan ilgilendirmektedir.

Instagram'da geçirdiği zamanı en yüksek seviyeye çıkarma amacıyla gerçekleştirilmektedir. Siz Instagram'da ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar çok reklama maruz kalacağınızı hesap eden Instagram'ın algoritması ilk kez Haziran 2018'de San Fransisco'da Instagram tarafından yapılan basın toplantısında açığa çıkmıştır. Yapılan bu açıklamaya göre bu dönem içerisinde Instagram'ın mevcut algoritmasında arkadaş çevrenizden, ailenizden, yorum yaptığınız, DM (direct message) attığınız, karşılıklı etiketleme de bulunduğunuz ya da bildirim almayı seçtiğiniz kişilerin yüzde doksanının paylaşımlarını hikaye (story) ve gönderi (post) akışınızda görmeniz mümkün olmaktaydı. Fakat Instagram ekibinin Kasım 2019'un başında yaptığı bir değişiklikle bu gösterim oranlarında bir azalmaya gidilmiştir. Bu etkileşim azalması kişilerin sadece yakın çevresine olan gösterimlerinde değil aynı zamanda sahip olduğu takipçi kitlesinin de üzerinde etkisini göstermiştir. Fenomenturkey ekibi tarafından dünyanın farklı coğrafyalarında 500 bin üzeri takipçisi olan on fenomen kişiyle yapılan görüşmede bu azalmaların yüzde 50'ye varan oranlara ulaştığı ve kişilerin takipçileriyle olan etkileşimlerinin gözle görünür şekilde azaldığı teyit edilmiştir. Bu durum ilerleyen zamanda Instagram'dan gelir sağlayan fenomen ve influencerlar açısından düşündürücü bir husus olarak gündemde uzun süre kalacağı ve markaları farklı reklam araçları kullanmaya sevk edeceği düşünülmektedir.