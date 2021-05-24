İngiltere, havayolu firmalarını Belarus hava sahasına girmemesi yönünde uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere, havayolu firmalarını Belarus hava sahasına girmemesi yönünde uyardı

İngiltere, havayolu firmalarını Belarus hava sahasına girmemesi yönünde uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'ne (CAA) havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durması yönünde talimat verdiğini belirterek, Belarus'a ait havayolu şirketi Belavia'nın çalışma izninin de askıya alındığını duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'ne (CAA) havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durması yönünde talimat verdiğini belirterek, Belarus'a ait havayolu şirketi Belavia'nın çalışma izninin de askıya alındığını duyurdu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a seyahat etmekte olan Rynair'e ait yolcu uçağının dün Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptırılmasının ardından İngiltere'den Belerus hakkında uyarı geldi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, dün yaşanan olayın ardından yolcuların güvenliğini sağlamak adına İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'ne (CAA) havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durmasını talep etmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. Ayrıca Air France ile ortak uçuşla her gün Fransa'nın başkenti Paris üzerinden İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan Belarus'un başkenti Minsk'e uçan Belavia'nın çalışma iznini de askıya aldığını kaydeden Shapps, "Dün Ryanair uçağının Minsk'e zorla yönlendirilmesinin ardından CAA'ya yolcuları güvende tutmak için havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durmasını talep etmesi talimatını verdim. Ayrıca Belavia'nın çalışma iznini de askıya aldım" ifadelerini kullandı.

Uçak krizi

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden ve içerisinde 123 yolcu bulunan Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk'e zorla iniş yaptırılmıştı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçaktan indirilerek, güvenlik taramasından geçirilmişti. Uçağın Minsk'e indirilme gerekçesinin ise bomba ihbarı olduğu öne sürülmüş fakat Belarus makamları bomba ihbarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Uçakta seyahat eden ve şu an Litvanya'da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich'inn gözaltına alındığı açıklanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere, havayolu firmalarını Belarus hava sahasına girmemesi yönünde uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 20:00:04. #1.13#

title