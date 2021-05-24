İngiltere, havayolu firmalarını Belarus hava sahasına girmemesi yönünde uyardı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'ne (CAA) havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durması yönünde talimat verdiğini belirterek, Belarus'a ait havayolu şirketi Belavia'nın çalışma izninin de askıya alındığını duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'ne (CAA) havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durması yönünde talimat verdiğini belirterek, Belarus'a ait havayolu şirketi Belavia'nın çalışma izninin de askıya alındığını duyurdu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a seyahat etmekte olan Rynair'e ait yolcu uçağının dün Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptırılmasının ardından İngiltere'den Belerus hakkında uyarı geldi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, dün yaşanan olayın ardından yolcuların güvenliğini sağlamak adına İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'ne (CAA) havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durmasını talep etmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. Ayrıca Air France ile ortak uçuşla her gün Fransa'nın başkenti Paris üzerinden İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan Belarus'un başkenti Minsk'e uçan Belavia'nın çalışma iznini de askıya aldığını kaydeden Shapps, "Dün Ryanair uçağının Minsk'e zorla yönlendirilmesinin ardından CAA'ya yolcuları güvende tutmak için havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasından uzak durmasını talep etmesi talimatını verdim. Ayrıca Belavia'nın çalışma iznini de askıya aldım" ifadelerini kullandı.

Uçak krizi

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden ve içerisinde 123 yolcu bulunan Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk'e zorla iniş yaptırılmıştı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçaktan indirilerek, güvenlik taramasından geçirilmişti. Uçağın Minsk'e indirilme gerekçesinin ise bomba ihbarı olduğu öne sürülmüş fakat Belarus makamları bomba ihbarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Uçakta seyahat eden ve şu an Litvanya'da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich'inn gözaltına alındığı açıklanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı