İngilizce sözler, Almanca sözler, Fransızca sözler, yabancı anlamlı kelimeler | Instagram sözleri, Twitter sözleri, WhatsApp durum sözleri Güzel sözler ile fotoğraflarınıza açıklamalar ekleyebilir veya hakkımda kısmına güzel cümleler ekleyebilirsiniz. İngilizce sözler, Almanca sözler, Fransızca sözler, yabancı anlamlı sözler ile Instagram, Twitter ve WhatsApp için sözler bulabilirsiniz.

Instagram profiliniz, fotoğraf açıklamalarınız, Whatsapp hakkında veya hikayeleriniz için kullanabileceğiniz en güzel sözler.

İNGİLİZCE GÜZEL SÖZLER | INSTAGRAM SÖZLERİ

İngilizce güzel sözler, güzel İngilizce sözler, en güzel İngilizce sözler, İngilizce güzel sözler kısa ve İngilizce güzel sözler aşk ile anlatımınıza renk katabilirsiniz.İşte en güzel İngilizce sözler.

People come and go, that's life. - İnsanlar gelir ve gider, işte hayat bu.

Everything you can imagine is real. - Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

Live in the moment. - Anı yaşa.

Yes I am smiling and you're not the reason anymore. - Evet gülümsüyorum ama artık sebep değilsin.

Nothing lasts forever - Hiçbir şey sonsuz değildir.

No one knows what is going on inside us. - Kimse içimizde ne olduğunu bilmiyor.

Don't look back, you're not going that way. - Arkana bakma, o tarafa gitmiyorsun.

Just because I don't react, doesn't mean I didn't notice. - Tepki vermiyor olmam farkına varmadığım anlamına gelmez.

When trust is broken, sorry means nothing. - Güven kırıldığında, özür hiçbir anlam ifade etmez.

No expeactations, no disappointments. - Beklenti yok, hayal kırıklığı da yok.

Good thing take time. Be patient. - İyi şeyler zaman alır. Sabırlı ol.

I am not perfect, I am original. -Mükemmel değilim, orijinalim.

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground Gözlerini yıldızlarada, ayaklarını yerde tut.

It's always too early to quit. Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.

A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you. İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.

Friends are precious diamondsthey make you smile and makes you feel boldthey want to open their hearts to you and listen to youshow them how much you care. Gerçekten de arkadaslar çok nadide mücevherlerdir. Sizi gülümsetip başarmanız için cesaret verirler Sizi dinlerler ve kalplerini size açmak isterler Bugün arkadaşlarınıza onlarla ne kadar ilgilendiğinizi gösterin.

Everyone has a plan 'till they get punched in the mouth. Ağzının ortasına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır.

Friend, sometimes shorter, sometimes it is a flower that grows as long as Arkadaşlık bazen bir çiçeğin büyüdüğü kadar uzun bazen de kısadır.

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying. Başarısızlığı kabul edebilirim. Herkes bir şeylerde başarısız olabilir. Fakat denememeyi kabul edemem.

In order to succeed, you must first believe that you can. Başarmak için öncelikle başarabileceğine inanman gerekir.

How many days in the narrow well that's the reality of man is your friend. Dar günde kaç tane dostun yanında

En güzel havalı sözler! Kral sözler, İngilizce güzel sözler, edebiyat sözleri, kaliteli sözler, afilli sözler, felsefi sözler

YABANCI ANLAMLI SÖZLER | TWITTER SÖZLERİ

Damnant quod non intelligunt. - Anlamadıkları şeyi suçlarlar.

Vaus pouvez couper toutes les fleurs mais vous ne pouvez pas empecher le printemps d'arriver. - Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz.

FRANSIZCA SÖZLER

Il est temps de vivre la vie de vos rêves. -Henry James (Hayallerinizin hayatını yaşama zamanı.)

Libre comme l'air - kuşlar kadar özgür

Le beau est toujours bizarre. - Charles Baudelaire

Reviens-moi/ Come back to me - Bana geri dön

La vie est belle/ Life is beautiful - Hayat güzeldir

Je ne regrette rien dans ma vie, a l'exception de ce que je n'ai pas fait. - Coco Chanel (Yapmadıklarım dışında hayatımda hiçbir şeyden pişman değilim.)

J'accepte la grande aventure d'etre moi. Simone de Beavoir (Kendim olmanın büyük macerasını kabul ediyorum.)

ALMANCA SÖZLER

Wer liebt, der lebt. (Kim seviyorsa o yaşar.)

"Sein" kelimesi, Almanca'da iki anlama gelir: "var olmak" ve " onun olmak" - Franz Kafka

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. -Kafka (Yollar yürünerek yapılır.)

Alle wollen die welt verändern aber keiner sich selbst. - Tolstoy (Herkes dünyayı değiştirmek ister ama kimse kendini değiştirmek istemez.)

YABANCI ANLAMLI KELİMELER | WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

Norveççe : Utepils - Elinizde biranız ile güneşli bir günde açık havanın tadını çıkarmak



Japonca : Aware - Muazzam bir güzelliğin, kısa ve geçmekte olan küçük bir anının içimizde yarattığı tatlı acı hissine verilen ad.

Yagan Dili : Mamihlapinatapei - Birbirlerine karşı derin arzular besleyen ancak harekete geçmek konusunda son derece isteksiz, gönülsüz olan iki kişinin sessiz sedasız bakışması

Eskimo Dili : Iktsuarpok - Birisinin bir anda çıkıp gelmesini beklerken yaşanan hüsran

Almanca: Waldeinsamkeit - Orman içerisinde yalnız olma hissiyatı

Tshiluba Dili : Ilunga - Yapılan herhangi bir kötülüğü ilk seferde affetmeye, ikincisinde hoşgörü göstermeye hazır fakat üçüncüsünde asla affetmeyen kişi için kullanılır.

Japonca : Wabi Sabi - Doğal doğma, büyüme ve ölme döngüsünü kabullenmek anlamına gelir.

Rusça : Pochemuchka - Çok fazla soru soran kişi

Almanca : Fernweh - Daha önce hiç bulunmadığı bir yere karşı sıla hasreti çekmek