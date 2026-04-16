Anne ve oğlunu öldüren katil akrabaların çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı

Hatay'da ormanlık alanda çıplak halde cesedi bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Jandarma ekiplerinin çalışmalarında anne ve oğlunun akrabaları tarafından öldürüldüğü ve katillerin ailenin yaşadığı evden çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı.

İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Silahla vurulmuş halde bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili Zont'un ailesiyle iletişime geçmeye çalışan ekipler, 54 yaşındaki anne Zekiye Zont'un kayıp olduğunu fark ettiler. Durum üzerine çalışma başlatan ekipler, anne Zont'un cansız bedenini İskenderun yamaç paraşüt alanında topğrağa gömülü halde buldu. Jandarma ekiplerinin olayın failinin yakalanması için başlattığı çalışmada Zont ailesine akraba olan 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların anne Zont'un altınlarını çaldığı ve Osman Zont'u gönül ilişkisinden dolayı öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

