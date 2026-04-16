Anne ve oğlunu öldüren katil akrabaların çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda bulunan Osman Zont'un cesedinin ardından annesi Zekiye Zont da toprağa gömülü halde bulundu. Jandarma, aile üyelerinin cinayette rol oynadığını tespit ederek 2 kişiyi gözaltına aldı.

Hatay'da ormanlık alanda çıplak halde cesedi bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Jandarma ekiplerinin çalışmalarında anne ve oğlunun akrabaları tarafından öldürüldüğü ve katillerin ailenin yaşadığı evden çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı.

İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Silahla vurulmuş halde bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili Zont'un ailesiyle iletişime geçmeye çalışan ekipler, 54 yaşındaki anne Zekiye Zont'un kayıp olduğunu fark ettiler. Durum üzerine çalışma başlatan ekipler, anne Zont'un cansız bedenini İskenderun yamaç paraşüt alanında topğrağa gömülü halde buldu. Jandarma ekiplerinin olayın failinin yakalanması için başlattığı çalışmada Zont ailesine akraba olan 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların anne Zont'un altınlarını çaldığı ve Osman Zont'u gönül ilişkisinden dolayı öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın cezası artırıldı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu

Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önüne geldiğinde böyle vuruldu
Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi

Türkiye'yi ağlatan anlar! Ayla öğretmenin yakınları fenalaştı