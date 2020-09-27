Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
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Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

27.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:19

Marmaris'te yaşayan İngiltere vatandaşı bir kadın gittiği otelin restoranında tanıştığı şahsın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşik olarak yaşayan İngiltere vatandaşı A.H.L. (56), bir kadın arkadaşı ile gittiği otelin restoranında tanıştığı, Murat B.'nin (32) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Polis, A.H.L.'yi kucağında üst kata taşıyıp, odasına soktuğu otelin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlenen Murat B.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, A.H.L. ile isteği üzerine birlikte olduğunu ileri süren Murat B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YEMEK YERKEN TANIŞTILAR

Marmaris'te Türk ile evli olan ve bir tur acentesinin internet sitesinden bilet satışı yapan İngiltere vatandaşı A.H.L., geçen 25 Eylül akşamı, Türk kadın arkadaşı H.İ. ile Uzunyalı mevkiindeki bir otelin altında bulunan restorana gitti. Deniz manzaralı restoranda yemek yiyip, içki içen iki kadın, bir süre sonra yan masalarında yemek yiyen iki erkekle tanışıp, sohbete başladı. Bir süre sonra Murat B., iki kadını kendi masalarına davet etti. Kadınlar da onların masasına geçti.

Otel restoranında tanıştı, İngiliz kadına cinsel saldırı iddiası ile tutklandı

KUCAĞINA ALIP ODA'YA ÇIKARDI

İddiaya göre, yemek sırasında Berşe'nin kendisine sarılması ve elle sarkıntılık yapmasından rahatsız olan A.H.L., masadan kalkıp, restoranın üst katındaki tuvalete yöneldi. Bu sırada arkasından giden Murat B.'yi, A.H.L.'nin elinden tutup, öptü, birlikte olmaya çalıştı. Murat B.'yi, kendisine direnen A.H.L.'ye tokat attı. Yarı baygın haldeki A.H.L.'yi kucağına alan Murat B.'yi, üst kattaki odasına çıkardı. Oda kapısına geldiklerinde kendine gelen A.H.L., içeri girmemek için direnip, kasığına yumruk atarak Murat B."den kurtulmaya çalıştı. Ancak, başaramadı. Murat B.'nin, zorla odaya soktuğu A.H.L., bir süre sonra dışarı çıkıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Alkolü olan A.H.L.'nin, psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu. A.H.L., polisteki ifadesinde, Murat B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp, eşkalini verdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şikayet üzerine polis, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği ve otelde tatil yaptığı öğrenilen market işletmecisi Murat B.'yi gözaltına aldı. Polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Murat B.'nin, A.H.L.'yi kucağına alıp, üst kattaki odasına taşıması ve oda kapısı önünde yaşananların güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Murat B."nin daha sonra odadan çıkan A.H.L.'nin peşinden gittiği anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

Otel restoranında tanıştı, İngiliz kadına cinsel saldırı iddiası ile tutklandı
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

Haber Yorumları (4)
VİRANE: Adi sapık, birde odadan çıkarken sigara içiyor, en az 20 yıl yemeli, davayı takip etmeli orada yaşayan vatandaşlar, Allah belanı versin, 56 yaşındaki kadına karşı bu sapıklık nereden geliyor lanet olsun sana
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CEMAL: Kadınlar masadan masaya kucaktan kucağa üstelik alkol de gırla ne olmasını bekliyorlardi ki?
Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
UFUK: yamyamlar yüzünden trilyonluk turizm reklamlari bosa gidiyor sapik tecavuzcu bunlara cok agir ceza verin ki baska sapiklar bu islere yaklasmasin çok caydirici agir cezalar....
Cevap Yaz 1 14 Yayından Kaldır
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