İngiliz basınından bomba iddia: Ukrayna işgalini sürdüren Putin'in yeni hedefi Karadeniz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Karadeniz'e olan bağlarını tamamen kesmeye yöneldi. Rus ordusu, Herson'u ele geçirirken, savaşın başından beri ilk büyük kazanımını elde etmiş oldu.

TAKTİĞİ 2000 YILINDA ÇEÇENİSTAN'DA KULLANDILAR

İngiliz basını, Putin'in planının Ukrayna'yı ikiye bölmek ve kuzey bölgesini savaşa devam etmek için gereken kaynaklardan yoksun bırakmak olduğunu öne sürdü. Bu kuşatma taktiğini 2000 yılında Çeçenistan'da kullandığına vurgu yapıldı.

BATIDAN VE KUZEYDEN KİEV'E SALDIRI PLANI

Putin'in ordularını Dnieper nehrinden geçirerek Ukrayna'yı ikiye bölmesinin beklendiği belirtilirken orduların hem batıya hem de kuzeye doğru ilerleyerek Kiev'e saldıracakları öne sürüldü.

HEDEF KARADENİZ'DEN KOPARMAK

Buna göre, Putin'in birlikleri, liman şehri Mairopol kuşatma altına alınırken ülkenin üçüncü büyük şehri Odessa'ya gözünü dikti. Odessa'nın da denizden Rus çıkarmasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Bu sayede, Rusya'nın Ukrayna'yı Karadeniz'den koparmayı hedeflediği bildirildi. Hem ülkenin ticaret limanı hem de Karadeniz'in kontrolü açısından bu bölgenin önemine dikkat çekildi.

300 BİN KİŞİLİK YEREL YÖNETİM KARARGAHI ELE GEÇİRİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Odessa ve Mariupol liman kentlerinin yanı sıra ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık dörtte birini oluşturan Dinyeper Nehri üzerindeki Enerhodar kentinde çatışmalar yoğunlaştı. Rus ordusunun Herson'u ele geçirmesi sonrasında, Ukraynalı yetkililer, Karadeniz liman kentindeki 300 bin kişilik yerel yönetim karargahını ele geçirdiğini doğruladı. Rus birlikleri son dönemde büyük şehirlerde bombardımanlarını artırırken, ülke genelinde ağır çatışmalar devam ediyor.

Ancak Kiev'e ilerleyen devasa Rus birlikleri, şehir merkezi yakınlarında Ukraynalı askerlerin direnişi ile karşı karşıya kaldığı için Rusların Kiev'e ulaşması da her geçen gün gecikiyor. Rus birlikleri, şu anda Kiev'e 25 kilometre mesafede bulunuyor.

KARADENİZ RUS SALDIRISINA HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Karadeniz liman kenti ve Ukrayna'nın ana deniz üssü, Kırım yakınlarında bir düzine savaş gemisinin biriktiğini gördükten sonra bir Rus saldırısına hazırlanıyor. Belediye başkanı, hava savunma sistemlerinin test edilmeye başlandığını ve halkın sahillere kara mayınları döşemeye başladığını açıkladı. Ukrayna savunma bakan yardımcısı, şehrin yakınlarında Rus roketi veya topçu ateşi raporlarının da olduğunu söyledi.

Ancak bir yetkili, bir saldırıya hazırlıklı olmalarına rağmen, liman şehrine yönelik henüz büyük bir Rus askeri harekatı olmadığını söyledi. Bu arada Ukrayna açıklarında Estonya'ya ait bir kargo gemisi mayına çarparak battı. Odessa yakınlarındaki patlamanın ardından mürettebattan dört kişinin halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.