İnfaz koruma memuru taban puanları 2025 kaç, İKM ilanı ne zaman yayınlanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan infaz ve koruma memurları; cezaevlerinde güvenliği sağlamak, düzeni sürdürmek ve hükümlülerin yasal haklarını korumakla görevlidir. Her yıl binlerce aday, KPSS sonrasında bu göreve atanmak için başvuruda bulunuyor. Peki 2025 infaz ve koruma memuru alımlarında beklenen taban puanlar kaç, İKM ilanları hangi tarihte açıklanacak?

İNFAZ VE KORUMA MEMURU TABAN PUANLARI 2025'TE MERAK EDİLİYOR

Gardiyanlık alımlarında KPSS taban puanları adaylar için en önemli kriterlerin başında geliyor. Son yıllarda gerçekleştirilen personel alımlarında, ortaöğretim mezunları için P94, ön lisans mezunları için ise P93 puan türü esas alınıyor. Adaylar, ilanlarda belirtilen minimum puan şartını sağladıkları takdirde başvuru yapabiliyor.

2025 yılına ait kesin taban puanlar henüz açıklanmasa da geçmiş dönemler incelendiğinde en az 70 KPSS puanı şartının aranması bekleniyor. Bazı yıllarda yoğun başvuru nedeniyle daha yüksek puanlı adayların öne çıktığı bilindiği için, 2025 gardiyanlık alımlarında da 70 ve üzeri puanların ön planda olacağı tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE TABAN PUAN DURUMU

2024 ve daha önceki İKM alımlarında farklı illerde değişen taban puanlar görüldü. Büyükşehirlerdeki yoğun başvuru nedeniyle genellikle yüksek puanlı adaylar atanırken, başvurunun az olduğu illerde 70-72 puan aralığında atamalar gerçekleşti.

Bu tablo, 2025 yılı alımlarında da benzer bir tabloyla karşılaşılabileceğini gösteriyor. Yani en az 70 puan şartı aranırken, özellikle rekabetin yüksek olduğu şehirlerde daha yüksek puanlar gerekebilir.

2025 İKM İLANI HENÜZ YAYIMLANMADI

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de "2025 İKM alım ilanı ne zaman yayımlanacak?" sorusu. Adalet Bakanlığı, ihtiyaca göre yılın belirli zamanlarında infaz ve koruma memuru alımı gerçekleştiriyor. Ancak 2025 yılına ilişkin herhangi bir ilan şu ana kadar duyurulmadı.

Geçmiş yıllarda ilanlar genellikle yılın ilk aylarında veya ortalarında paylaşıldığı için, adayların özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmesi önem taşıyor.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

Her alım döneminde küçük değişiklikler olabilse de gardiyanlık başvurularında genel olarak aranan şartlar şunlardır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memuriyet şartlarını taşımak

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak

• KPSS'den gerekli puanı almış olmak

• Göreve engel sağlık sorunu bulunmamak

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

• Belirtilen boy ve kilo kriterlerini karşılamak

Bunlara ek olarak, adayların sözlü mülakat ve güvenlik soruşturmasından da başarılı şekilde geçmeleri gerekiyor.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU MESLEĞİNE ARTAN İLGİ

İnfaz ve koruma memurluğu son yıllarda kamu güvencesi, düzenli gelir, sosyal haklar ve istikrarlı çalışma koşulları nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Ayrıca cezaevi sayısının ve kapasitesinin her yıl artması, yeni personel ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu durum, gardiyanlık ilanlarının düzenli aralıklarla yayımlanmasını sağlıyor.

ADAYLAR İLANLARI NASIL TAKİP ETMELİ?

Gardiyanlık başvuruları yalnızca Adalet Bakanlığı'nın resmî internet sitesi ve ÖSYM üzerinden yapılmaktadır. Farklı sitelerden gelen duyurulara itibar edilmemeli, tüm resmi bilgiler yalnızca bu kaynaklardan alınmalıdır.

Adayların dikkat etmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

1. KPSS sonuç belgesini hazır bulundurmak

2. Boy-kilo şartlarını önceden kontrol etmek

3. Gerekli sağlık raporu ve belgeleri önceden temin etmek

4. Resmî olmayan duyurulara inanmamak

2025 İLANI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Özetle, 2025 gardiyanlık alımları için henüz resmi bir ilan yayımlanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, taban puanların yine 70 ve üzeri seviyelerde olması bekleniyor. Adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta, ilan duyurularını düzenli olarak takip etmeleri.

Adalet Bakanlığı tarafından duyuru yapıldığında başvuru süreci hızla başlayacağı için, adayların gerekli belgeleri şimdiden hazırlamaları büyük avantaj sağlayacaktır.