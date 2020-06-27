İnegöl'de sel mağduru köylere tohum desteği sağlanacak
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İnegöl'de sel mağduru köylere tohum desteği sağlanacak

İnegöl'de sel mağduru köylere tohum desteği sağlanacak İnegöl'de geçtiğimiz hafta içi yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle 5 kırsal mahallede su baskınları yaşandı.

27.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:49

İnegöl'de sel mağduru köylere tohum desteği sağlanacak

BURSA - İnegöl'de geçtiğimiz hafta içi yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle 5 kırsal mahallede su baskınları yaşandı. Tarlalardaki ürünler de dolu ve sel nedeniyle büyük zarar gördü. Selden zarar gören mahalleleri ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, tarlalarda incelemelerde bulunarak tohum desteği için çalışma başlattıklarını açıkladı.

İnegöl'de geçtiğimiz hafta içi yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle 5 kırsal mahallede 166 çiftçiye ait 3 bin 615 dekar arazide, sel nedeniyle ürünler zarar gördü. Farklı türde ürünlerin ekili olduğu arazide çiftçinin zararı 4 milyon TL'yi buldu. Yiğit, Bayramşah, Olukman, Süpürtü ve Dömez Mahallelerine su baskınlarının yaşandığı gece giden Belediye Başkanı Alper Taban, zarar tespitlerinin yapılmasının ardından Cuma günü yeniden bu bölgede muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tarlalarda incelemelerde bulunarak tohum desteği için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren ve bazı meclis üyelerinin de hazır bulunmasıyla, önce Yiğit Mahallesinde diğer 5 mahallenin muhtarlarının katılımıyla durum değerlendirmesi yapıldı. Ardından selin vurduğu tarlalar incelendi. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Bugün yağıştan etkilenen bölgelerimizi gezerek hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim istiyoruz hem de beraberinde oluşan hasarları da detaylı şekilde görelim istedik. Daha önce de geldik ancak gece yapmıştık bu incelemeyi. Sonrasında da gündüz gözüyle hem hasarın tespit edilmesi hem İlçe Tarım Müdürümüzün oluşan hasarla ilgili tespitlerini yapmasını bekledik. Çok ciddi bir alan üzerinde, yaklaşık 5 bin dekarlık bir alan üzerinde yağışlar gerçekleşti. Bugün de selin geldiği noktaları inceledik" dedi.

Çiftçiye tohum desteğinde bulunmak için çalışma başlattıklarını da açıklayan Alper Taban, "Tabi burada etkilenen köylerimiz var. Başta Yiğit, Dömez, Bayramşah, Olukman, Süpürtü'nün üst bölümleri olmak üzere yağıştan ciddi zarar gördüğünü görüyoruz. Burada çerezlik ayçekirdeğimizin nasıl zarar gördüğü ortada. Tabi bunlar Allah'tan gelen afet boyutundaki durumlar. Bundan sonra el birliği ile yaraları sarmaya çalışmak önemli. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak çiftçimize yardımcı olmak istiyoruz. Özellikle bu süreç içerisinde Kırsal Kalkınma Muhtarlıklar Müdürlüğümüz aracılığıyla tohum desteği verebilir miyiz bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah bunları hazırladıkları gibi ilgili muhtarlıklarımız üzerinden zarar gören vatandaşlarımıza tohum desteği vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Elbirliği ile üstesinden gelinecek

Başkan Taban, el birliği ile maddi hasarın giderileceğini dile getirerek şöyle devam etti: "İnşallah bu gibi durumlar hiç yaşanmasın ama son dönemde iklimlerin değişmeye başladığı, yağış rejimlerinin farklılaştığı dönemler yaşıyoruz. Bu noktada çok yoğun, hızlı ve ani bastıran yağışları görüyoruz. İnşallah bizler bir daha olmaması için şehrimizin eskiyen ve değişmesi gereken bölgelerinde altyapının yenilenmesi gibi konuları da hızlı şekilde tamamlamak istiyoruz. Ama ne kadar altyapıyı da tamamlamış olsak afet denilecek derecede yağışlarda hiçbir altyapının da bunları kaldırmayacağını şimdiden ifade edeyim. Ama biz şehirlerimizden güzel şekilde hayatımızı idame ettirmek adına bu eksiklerimizi de birer birer gidereceğiz. Yine yağışın başladığı andan itibaren araç gereçlerimizle gerek bizler, gerek büyükşehir belediyemiz imkanlarını seferber ediyor. Bizim için sevindirici taraf hiçbir vatandaşımızın bu işten zarar görmemesi. Maddi hasarlar oluşabilir. Bunların da hep birlikte üstesinden gelmeye çalışacağız."

İnegöl'de sel mağduru köylere tohum desteği sağlanacak

Kaynak: İHA

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