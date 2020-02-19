İnegöl'de lise öğrencilerini ter döktüren yarışma

19.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:33

İnegöl Belediyesinin 150. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Kent Konseyi Tarih Turizm ve Tanıtma Çalışma Grubu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçedeki liseler arasında bilgi yarışması düzenledi. Ön elemesi yapılan yarışmada finale kalan 6 okul, bugün İnegöl ile ilgili bilgilerini yarıştırdı. Naire Çikayeva Anadolu Lisesi yarışmayı 1'inci olarak tamamladı.



1870 yılında kurulan İnegöl Belediyesinin 150'nci kuruluş yılı kutlamaları kapsamında gelecek nesillerin şehri daha iyi tanımaları amacıyla İnegöl'de ilk kez liseler arasında bilgi yarışması düzenlendi. İnegöl'ü Tanıyorum Liseler Arası Bilgi Yarışması'na 27 okuldan 81 öğrenci katıldı. Ön elemeler sonucunda 6 okul finale kaldı. Yarışmanın finali, bugün saat 14.00'te İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Finalde ön elemeleri geçen Naire Çikayeva Anadolu Lisesi, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi, Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi, Altın Nesil Anadolu Lisesi, Hacı Sevim Yıldız- 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri yarıştı. Sorularını özel komisyonun hazırladığı yarışma, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final yarışması 20 soruyla gerçekleştirildi. Her bir soru 10 puan olmak üzere en yüksek puanı alan okul yarışmanın birincisi seçildi.



Yarışma neticesinde Naire Çikayeva Anadolu Lisesi 1'inci olurken, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 2'nci ve Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 3'üncü oldu. Yarışma sonucunda 1'inci olan okula bin 250 TL, 2'nci olan okula bin TL ve 3'üncü olan okula 750 TL ödül takdim edildi. Yarışma boyunca salonda okulların öğrencileri büyük heyecan yaşarken, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, siyasi parti temsilcileri ve okul idarecileri de bilgi yarışmasını takip etti. Yarışma sonucunda dereceye giren okullara ödüllerini takdim etmek üzere sahneye davet edilen Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, "Yapılan ön elemelerde finale kalan 6 okulumuzu ve öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizi yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban da salondaki öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrencilerin performansıyla gururlandıklarını ifade ederek, "Bugün öğrencilerimizle gururlandık. Biz bu organizasyonu düşünürken şöyle düşünmüştük; şehrimizi tanıyor muyuz, İnegöl'ü tanıyor muyuz? Bu şehirde geçmişten bu güne o kadar önemli insanlar hizmet etmiş ki. Öncelikli olarak tarihimizi bilmeliyiz dedik. Beraberinde önemli şahsiyetler ne gibi hizmetler yapmış bunları bir öğrenelim, öğretelim, gelecek nesillere aktaralım istedik. İlmiyle, bilgisiyle hizmet eden büyüklerimiz, alimlerimiz, siyasi önderlerimiz, devlet büyüklerimiz Kim bir çivi çakmışsa, kim hizmet ettiyse bunları İnegöl'ü tanıyalım adı altında bir organizasyon gerçekleştirdik. Tabi bununla da yetinmedik. Öncelikli olarak örneğin İnegöl'ü fetheden Turgutalp'i, Osmanlı'nın ilk şehidi dediğimiz Baykoca'yı, Kasım Efendiyi, beraberinde İnegöl'ün hemen yanı başındaki Baba Sultanı, İshakpaşa'yı, Samsa Çavuş, Konur Alp Bunları tanımak adına İnegöl içerisinde bir tarih gezisi yaptık. Bununla yetinmedik, 18 yaşına girmiş öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürdük, İstanbul'a götürdük. Şimdi de Bilecik ve Söğüt'e tarih ve kültür gezisi yapıyoruz" dedi.



"Dünyanın en büyük hazine bilgisi"



Bu yarışmanın kaybedeni olmadığına vurgu yapan Taban, "Buranın kaybedeni yok. Tabii ki yarışmanın bir 1'incisi, 2'ncisi var. Hepsini kutluyorum. Kimse moralini bozmasın, herkes gönlümüzün kazananı. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Sizin gelişiminiz için bundan sonraki süreçte daha faydalı bir birey olabilmeniz için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün dünyanın en büyük hazinesi para, zenginlik, mal, mülk değil. Bilgi. Bilgi de ilgi duyanların elinde. Bizler de sizden öncelikle ilgi göstermenizi istiyoruz. Aynı ilgiyi bizler de göstermeliyiz, bunun da farkındayız. Herkesi yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA