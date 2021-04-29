İncesu'da "101. Yıl, 40 Ülke 101 Bayrak, 101 Çocuk Projesi" tanıtıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde "101. Yıl, 40 Ülke 101 Bayrak, 101 Çocuk Projesi" etkinliği düzenlendi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde "101. Yıl, 40 Ülke 101 Bayrak, 101 Çocuk Projesi" etkinliği düzenlendi.

İncesu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin tanıtım programına, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan İlmek, törende yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında Türklerin ve tarihsel bağları olan kardeşlerinin olduğunu söyledi.

Kardeşlik bağlarının önemli olduğunu belirten İlmek, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimizin bulundukları ülkede yalnız olmadıklarını, Türkiye'nin her zaman destekçileri olduğunu hissetmeleri bakımından yürütmekte olduğumuz bu projemiz önemlidir. TBMM'nin açılışının 101. yılı münasebeti ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 40 ülkedeki gönül ve tarihsel bağımız bulunan dünya çocuklarına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhuna uygun olması için mesaj içeren iyi niyet mektupları,Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler gönderiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren