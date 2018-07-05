İnce: İmza Topluyorlar, Toplasınlar, Sağ Olsun Arkadaşlar (2)

'MUTLAKA GİDECEĞİM' DEDİĞİ KÖYE GİTTİ

Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerinin ikincisini yaptığı Kırklareli'de Babaeski ilçesine bağlı 300 nüfuslu Karacaoğlan köyüne de gitti. Burada emekli gazeteci Rıdvan Günel'in 24 Haziran seçim gecesi kendine has seçim sonuçlarını yazdığı kağıdın fotoğrafını sosyal medyada gördüğünü ve mutlaka köye gelmek istediğini söyleyen İnce, köylüler tarafından karşılandı. Rıdvan Günel ile birlikte köy kahvesinde oturan İnce, Rıdvan Günel'in seçim gecesi yazdığı ve sonradan tablo haline getirilen notu okuyarak, "Ya bu köye çok güldüm, koptum ona ben ya. 'Babaeski Karacaoğlan köyü seçim sonucu Cumhurbaşkanlığı Muharrem abi 127, badem abi 28, Meral ablası 8, Doğu şeysi 3, Temel dede 2.' diyor. Bunu görünce koptum. 'Bu köye mutlaka gideceğim' dedim" diye konuştu.

'QUANTUM, UZAY, BİLGİSAYAR, KEKE YENİLMEZ'

Köy kahvesinde ikram edilen pilavı yiyen, ayran içen İnce, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Seçim bir savaştır demiyorum, seçim bir rekabettir. Ama hazırlığı lazım. Bu hazırlıkları ne şekilde yapacağız? 'Çalıyorlar şu ilde' diyorlar, çaldırmayacaksın. 'Çalıyorlar' diye şikayet olmaz, sen görevini yaparsan çalamazlar. Sandık başına 180 bin asker lazım değil mi? Hemen, şimdiden 180 bin sandık başına asker bulacağız, 1 milyon 250 bin genci bulacağız. O gençlere anlatacağız. İddia edeceğiz, ikna edeceğiz. Hiç oy alamadığımız yerlerden 2-3 katına çıkarmışız. Doğu'da, Güneydoğu'da dünyanın oyunu almışız. Almışız, başarıyoruz, 30'u geçtiysek, 40'ı da geçeriz, 50'yi de geçeriz. Ben bu inanç ve kararlılıktayım. Mücadele azmimden zerre yitirmedim, daha fazla azimliyim. Ben şunu bekliyordum, 'diğer muhalefet partileri biraz daha alacak ve ikinci tura kalacak, ikinci turda da seçimi alacağız' diyordum. Buna inanıyordum. Şimdi birinci turda alacağız. Moralinizi bozmayın çünkü ben 'Quantum' dedim o 'Kıraathane' dedi. Quantumun kıraathaneye yenilme şansı yoktur. Eninde sonunda quantum kazanacak. Bak kıraathanedeyiz ama bu telefonlar quantum sayesinde. Kekler işe yaramıyor burada. Bu kullandığınız telefonları 2020 yılında kullanamayacaksınız. Çünkü bunlar silikon yazılım, quantum geliyor. Adam uzaydan maden toplamayı konuşuyor, biz bedava keki konuşuyoruz. Quantum, uzay, bilgisayar, keke yenilmez. Sonunda hep o kazanır, gelecek kazanır, bilim kazanır. Bu teknoloji olmadan fakir olursun. Ekersin 50 dönüm buğday, gidersin gavurun telefonuna ödersin parayı, bir kamyonla telefon alırsın. Ona çalışırsın."

Köydeki yaşlı kadınlarla sohbet eden İnce, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent merkezinde Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile basına kapalı görüşen İnce, daha sonra sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geleceği kafeye geçti.