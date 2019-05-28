İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Habertürk'te katıldığı "Türkiye'nin Nabzı" programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladığı anlar bazı medya organları tarafından farklı şekilde sunulmuştu. İmamoğlu'nun PKK ve FETÖ'ye yönelik açıklamaları"PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı olarak yayımladı. İmamoğlu söz konusu iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak bahsi geçen bölümlerin montajlandığını ileri sürdü.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Katıldığı programdaki konuşmalarının tamamını Twitter'dan yayınlayan İmamoğlu, " İftiracıları da vicdanlara ve Allah'a havale ediyorum." dedi.

"BANA KARA ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Ramazan ayında yeni iftiralar ve kumpaslarla bana kara çalmaya çalışıyorlar. Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum. İftiracıları da vicdanlara ve Allah'a havale ediyorum." dedi.

İşte İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım: