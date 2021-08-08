İmam Aydın: "Kartal Belediyesi olarak yangın bölgelerine çok ciddi takviyeler yaptık"

Kartal Belediyesi tarafından 12 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından 12 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından Mehmet Ali Büklü Parkı'nda hizmete sunulan Sosyal Tesisler'de pandemi önlemleri alınarak düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal'daki mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar Toplantısı'nın 2021 yılı Ağustos ayı oturumunda ilk sözü alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın pandemi sürecinin sıkıntılarının sürdüğünü belirterek ellerinden gelen gayreti ve çabayı sarf etmeye devam ettiklerini söyledi.

"Kartal Belediyesi olarak yangın bölgelerine çok ciddi takviyeler yaptık"

İmam Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akdeniz'de ve Ege'de çıkan yangınlardan dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hepimizin ortak acısıdır. Yangınların başladığı üçüncü günden itibaren biz Kartal Belediyesi olarak çok ciddi takviyeler yaptık. Yangın bölgelerinde 1 arama kurtarma aracımız, 2 arazözümüz, 1 ambulans, 4 sağlık personeli ve 17 personel ile hizmet verdik. Aynı zamanda gıda, ilaç, giyim ve su gibi temel ihtiyaçların taşınması için de ciddi takviyeler, katkılar sunduk. İstanbul İtfaiyesi ve diğer belediyelerin destek ekipleri ile birlikte gece gündüz insanüstü bir mücadele veren ekiplerimiz, bu akşam Kartal'ımıza dönüş yapıyor. Her birine yürekten teşekkür ediyorum, gösterdikleri çabaları, verdikleri mücadeleyi asla unutmayacağız. Halkımız da dayanışma konusunda büyük özveride bulundu. Umarım bu beklenen yağmur, orman yangını riskini tamamen ortadan kaldırır."

Aydın, "Bu felaketten ders alınmasını ve ciddi önlemler alınmasını umuyoruz. Felaketlere genel yönetimden başlayarak yerel yönetimlere kadar hazırlanmalıyız. Bu felaket biraz da bunu ortaya koydu. Biz Kartal Belediyesi olarak sorunları birlikte çözmek için siz değerli muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu aylık toplantı artık belediyemizin bir geleneği oldu. Sorunları birlikte tespit edip çözüm yollarına birlikte karar vermeyi önemsiyoruz" dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın konuşmasının ardından Kartal'daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini iletti. Toplantıda muhtarlar revize edilen parkları ve sosyal tesisleri çok beğendiklerini ifade ederek mahalleleri ile ilgili sorun ve önerileri aktardı.

"Kreş kayıtlarımızı noter huzurunda gerçekleştirdik"

Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Yardımcısı İmam Aydın, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yaşan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Aydın, Kartal Belediyesi Kreşleri 'ne bu yıl büyük bir talep olduğunu belirterek 500 civarı kontenjan için 2000'den fazla başvuru olduğunu ve haksızlık olmaması için noter huzurunda kura çekilişi yapılarak kreş kayıtlarının yapıldığını söyledi. Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi'ne muhtarları davet eden Aydın son olarak sinek ve haşerelerle ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını İBB ekipleri ile birlikte geçen yıla göre 2 katına çıkardıklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı