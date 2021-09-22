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İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Güzel manken Tülin Şahin, yazın son günlerini tatilde geçirmeyi seçti. İmajını da tazeleyen ünlü isim, bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızı Siena Leyla'nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sık sık magazin basınının gündeminde yer alan ünlü manken Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Güzel isim, bikinilini fotoğrafını "Eylül" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

Tülin Şahin aldığı doğum kiloları nedeniyle Pedro de Noronha tarafından aşağılandığını açıklamış, sözleri günlerce konuşulmuştu. Zor günleri ardında bırakan Tülin Şahin şu sıralar tatilde. Kumsalda çekilmiş bikinili pozu ile "Nihayet tatil" diyen Tülin Şahin'e beğeni yağdı.

Eski fit günlerine geri dönen Tülin Şahin son olarak yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu.

İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı

İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı

İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı

İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı - Haberler Magazin
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