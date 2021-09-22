İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı

Kızı Siena Leyla'nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sık sık magazin basınının gündeminde yer alan ünlü manken Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Güzel isim, bikinilini fotoğrafını "Eylül" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

Tülin Şahin aldığı doğum kiloları nedeniyle Pedro de Noronha tarafından aşağılandığını açıklamış, sözleri günlerce konuşulmuştu. Zor günleri ardında bırakan Tülin Şahin şu sıralar tatilde. Kumsalda çekilmiş bikinili pozu ile "Nihayet tatil" diyen Tülin Şahin'e beğeni yağdı.

Eski fit günlerine geri dönen Tülin Şahin son olarak yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu.

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