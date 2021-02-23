İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 15-21 Şubat haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? En çok vakanın olduğu iller!

İllere göre 15-21 Şubat haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 15-21 Şubat Salı haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı.

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GEÇEN HAFTA (8-14 ŞUBAT) EN ÇOK VAKA BULUNAN 10 ŞEHRİMİZ

Trabzon : 228,02

Rize : 202,44

Ordu : 194,42

Giresun : 184,34

Samsun : 171,29

Osmaniye : 139,81

Tokat : 118,52

Karaman : 103,16

Adıyaman : 100,55

Aksaray : 92,01

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLADI

Koronavirüs salgınıyla mücadelede "yerinde karar" dönemi başladı. Yeni dönemle birlikte, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da,yeni döneme girilmesi sonrası illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Koca açıklamasının devamında, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

İllerin vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçeceğimiz "Yerinde Karar" döneminde Güneydoğu'daki illerin verileri Türkiye sıralamasının sonunda yer aldı. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'da 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.

İL İL HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Adana 42,86

Adıyaman 120,64

Afyon 31,62

Ağrı 19,61

Aksaray 108,27

Amasya 90,31

Ankara 35,39

Antalya 78,92

Ardahan 88,38

Artvin 75,52

Aydın 37,71

Balıkesir 92,40

Bartın 31,16

Batman 8,71

Bayburt 21,98

Bilecik 45,72

Bingöl 18,45

Bitlis 15,10

Bolu 75,60

Burdur 93,23

Bursa 39,14

Çanakkale 43,76

Çankırı 26,50

Çorum 41,31

Denizli 31,51

Diyarbakır 18,00

Düzce 48,78

Edirne 75,29

Elazığ 44,22

Erzincan 34,13

Erzurum 50,90

Eskişehir 35,55

Gaziantep 35,08

Giresun 217,51

Gümüşhane 88,21

Hakkari 3,21

Hatay 45,50

Iğdır 10,43

Isparta 29,53

İstanbul 68,23

İzmir 42,67

Kahramanmaraş 35,35

Karabük 16,83

Karaman 105,92

Kars 18,60

Kastamonu 21,79

Kayseri 74,08

Kırıkkale 47,36

Kırklareli 71,05

Kırşehir 30,86

Kilis 48,32

Kocaeli 92,53

Konya 101,95

Kütahya 57,74

Malatya 44,28

Manisa 36,74

Mardin 12,52

Mersin 87,87

Muğla 49,66

Muş 8,51

Nevşehir 50,82

Niğde 57,45

Ordu 228,40

Osmaniye 134,90

Rize 200,08

Sakarya 103,01

Samsun 202,94

Siirt 20,54

Sinop 83,62

Sivas 38,37

Şanlıurfa 20,42

Şırnak 3,91

Tekirdağ 74,65

Tokat 149,20

Trabzon 207,54

Tunceli 29,96

Uşak 17,32

Van 13,92

Yalova 74,62

Yozgat 37,70

Zonguldak 54,30