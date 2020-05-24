İller arası 5 adım olan mahallede bayramı balkondan balkona kutladılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İller arası 5 adım olan mahallede bayramı balkondan balkona kutladılar

İller arası 5 adım olan mahallede bayramı balkondan balkona kutladılar Samsun-Ordu sınırındaki ilginç mahallede vatandaşların arasına korona girdi Samsun'un Ambartepe ile Ordu'nun Şentepe mahallelerinde oturanlar, yıllardır birlikte kutladıkları bayramı bu yıl balkondan balkona kutladı.

24.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:13

İller arası 5 adım olan mahallede bayramı balkondan balkona kutladılar

Samsun-Ordu sınırındaki ilginç mahallede vatandaşların arasına korona girdi

ORDU - Samsun'un Ambartepe ile Ordu'nun Şentepe mahallelerinde oturanlar, yıllardır birlikte kutladıkları bayramı bu yıl balkondan balkona kutladı. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, korona virüs nedeniyle Ramazan bayramı ziyaretlerini gerçekleştiremedikleri için balkonlardan birbirlerini selamladı.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyük şehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

Ezan, iki dakika ara ile okunuyor, kurban bayramında doyasıya bayramlaşmak istiyorlar

Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirler arası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, Ramazan ayında iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor. Yıllardır Ramazan ve Kurban Bayramlarıında komşu iller arasındaki bayramlaşma, bu yıl korona virüsü nedeniyle buruk geçiyor. Mahalleliler, yıllar sonra bayram namazı kılamadıkları için hüzünlü olduklarını, virüs nedeniyle ise komşu ziyaretleri gerçekleştiremediklerini ifade ederek, gelecek bayramlarda sarılmanın umudunu yaşıyor. Her iki mahallede yaşayan, çeşitli yollarda birbirlerinin bayramlarını kutluyor. Vatandaşların tek umudu ise Kurban Bayramı'nda doyasıya sarılmak.

"Telefon, sosyal medya ve balkonlardan bayramlaşıyoruz"

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi'nde ikamet eden Turan Kışla, korona virüsü nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiğini ifade etti. Samsun ile Ordu sınırında karşılıklı olan evlerde bayramlaşmayı balkonlardan ve camlardan yaptıklarını aktaran Kışla, "Telefonlar ile ve sosyal medya üzerinden bayramlaşıyoruz. Zaten çoğu kişi gelemiyor, o yüzden arıyoruz. Bu sene de böyle olsun, Allah hakkımızda hayırlısını versin" dedi.

"Yıllardır ilk kez böyle bir durumlar karşılaştık"

Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Yusuf Kışla isimli vatandaş da ilk defa yıllar sonra diğer ildeki komşuları ile bayramlaşamadıklarını, bunun da kendilerini üzdüğünü söyledi. Kışla, "Önceden birbirimizin evlerine giderdik, bu seneki Ramazan Bayramı'nda yasak dolayısı ile gidemiyoruz. O yüzden diğer senelere göre göre buruk geçiyor. Ama virüs belasından inşallah kurtuluruz ve yine bayramlaşırız" ifadelerine yer verdi.

Ordu sınırında ikamet eden Fatma Sekmen ise oğullarından birisinin yanında olduğunu ancak virüs nedeniyle diğerlerinden ayrı olmanın burukluğunu yaşadıklarına dikkat çekerek, "Çocuklarımı ve torunlarımı göremedim. Bizi kader ayırdı. İnşallah Kurban Bayramı'nda bir oluruz. Virüse nedeniyle biz de gidemiyoruz, onlar da gelemiyor" şeklinde konuştu.

İller arası 5 adım olan mahallede bayramı balkondan balkona kutladılar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Eren Yıldırım Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Perihan Savaş Çağatay Ulusoy Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: İller arası 5 adım olan mahallede bayramı balkondan balkona kutladılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 14:15:00. #1.14#
title