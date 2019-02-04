İlkokula Başlayan Çocuklar, Bugün Mevcut Olmayan İşlerde Çalışacaklar'

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, "Yeni başlıklarımızdan birisi de, geleceğin meslekleri konusudur. Günümüzdeki popüler bir tahmine göre, ilkokula giden çocukların yüzde 65'i iş hayatına başladıklarında bugün mevcut olmayan alanlarda çalışacaklar. Dolayısıyla gelecekteki mesleklere uygun programlara öncelik vermek son derece önemli." dedi.

Prof. Dr. Rahmi Er, Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler' konulu foruma katıldı. Er, YÖK olarak aldıkları bütün kararlarda kaliteyi öncelediklerini, yerel ve küresel ölçekte rekabetçi bir yüksek öğretim sistemi hedeflediklerini söyledi. Er, projelerine her eğitim yılının başında yeni çalışmalar eklediklerini belirterek, "Yeni başlıklarımızdan birisi de, geleceğin meslekleri konusudur. Günümüzdeki popüler bir tahmine göre, bugün ilkokula giden çocukların yüzde 65'i iş hayatına başladıklarında bugün mevcut olmayan alanlarda çalışacaklar. Dolayısıyla sürekli değişen ihtiyaçlar çerçevesinde bu çok hızlı değişen iş hayatına ve koşullara uyum sağlayabilmek ve gelecekteki mesleklere uygun programlara öncelik vermek son derece önemli. Bahar döneminde inşallah YÖK olarak, kongre ve çalıştaylarla bu konuyu iş dünyası ve ilgili paydaşlarla görüşerek gündemimize almış olacağız." dedi.

Yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artışında kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Er, "Bundan 4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayımız 148 bini geçmiştir. Tabii bu dinamik bir rakam. Biz akademik yılı Ekim ayı başında gerçekleştirdik. Ondan sonra da tabii ki öğrencilerin kayıt süreçleri devam etti. Bugün bu rakamın daha fazla olduğunu söyleyebilirim. İnşallah Nisan ayı başında bizim resmi rakamlarımız açıklanacak. Tabii ki biz bu rakamları hedef odaklı izlediğimiz uluslararasılaşma stratejisi ve politikaları çerçevesinde yakalamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Uluslararasılaşma konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Er, şöyle devam etti:

"YÖK tarihinde ilk kez Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı'nı ihtisas ettik, ilk defa Yüksek Öğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgemizi hazırladık ve yurt dışına açıldık. Bakan düzeyinde Yükseköğretim alanında ilişkileri geliştirebilmek için çeşitli protokoller imzaladık. Cibuti Yükseköğretim Bakanı ile de 2015 yılında bir işbirliği protokolü imzaladık. Uluslararası öğrencileri bilgilendirmek maksadıyla 'Study in Turkey' web sitemizi güncelliyoruz. Bu sitede sistemimizle ilgili genel bilgilerin yanında burslar, uluslararası öğrencilerin deneyimleri, yaşam şartları ve Türk kültürü gibi çeşitli bilgiler yer alıyor. Bu sayfamız bir anlamda bizim görünür yüzümüz. Üniversitelerimizden bir bölümü bu site için istenen verileri ne yazık ki henüz güncelleyemediler. Bu üniversitelerimizin istenilen verileri en kısa sürede sisteme girmelerini önemle rica ediyoruz." - K

Kaynak: DHA