İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında?

Poyraz Karayel dizisi ile tanınan İlker Kaleli, son günlerde Şarkıcı Sıla ile yaşadığı aşk haberleriyle gündem geldi. Aşk haberiyle gündeme gelen yakışıklı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Yer aldığı projelerle de adını duyuran İlker Karayel hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Poyraz Karayel dizisi ile tanınan İlker Kaleli, son günlerdeŞarkıcı Sıla ile yaşadığı aşk haberleriyle gündem geldi. Aşk haberiyle gündeme gelen yakışıklı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Yer aldığı projelerle de adını duyuran İlker Karayel hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLKER KALELİ KİMDİR?

İlker Kaan Kaleli, 11 Mayıs 1984 yılında İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Aile Hayatı

Annesi Beril Öztunalı Almanya'da yetişmiş biri. Beril hanımın babası bilim insanıymış. Yolu İstanbul'a düşüyor ve hayat arkadaşı olan Recep Kaleli ile tanışıyor. Recep Kaleli ise Vanlı bir ailenin oğlu, Van'dan İstanbula taşınarak yabancı plak satışı yapıyor. Beril hanımın yabancı şarkı dinleme isteği,, çiftin tanışmasına vesile oluyor ve tüm farklılıkları bir yana bırakıp evleniyorlar. Birliktelikleri 11 Mayıs 1984'te İlker Kaan adını verdikleri starımızın dünyaya gelmesiyle devam ederken farklılıklar evlilikte sorun oluşturmaya başlıyor. İlker Kaleli 13 yaşındayken çift boşanıyor. İlker beyin hikayesi bu yaşlarından sonra başlıyor desek yalan olmaz. Anne babasının ayrılığı isyankar birine dönüşmesine zemin hazırlamış. İlk gençlik yılları müzikle ve müzik aletleriyle ilgilenerek geçmiş.

Eğitim Hayatı

O yıllara gelmeden önce ilk ve orta okul yıllarından söz edelim. Ailenin parçalanması onu da göçebe bir hayata sürüklemiş. Liseye kadar eğitimini okullarda tamamlamış. "Hayat damarlarımdan biri" dediği müziği de eğitim hayatına entegre ederek grup kurmuş, konserler vermiş.

Gençlik çağlarında "neden oyuncu olmayım ki" diye düşünerek müzik tutkusunu hiç bırakmadan yanına oyunculuğu eklemiş. İlk deneyimini 16 yaşında bir reklam filmiyle yaşamış,, kendisini beğenmiş de,, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu aynı zamanda.

Kariyer Hayatı

Nirvana hayranı olan genç İlker bir yandan gitar çalmayı öğreniyor ve hayranı olduğu müzik grubunun şarkı sözlerini çözümleyerek söylemeye çalışıyor. Bu tutkusu İngilizcesini geliştirmesini sağlıyor. Bugün ana dili kadar iyi konuştuğu İngilizcesine katkı sunan tek şey Nirvana grubuna duyduğu hayranlık değil elbette. Bir dönem Londra'ya giderek LAMDA'da oyunculuk eğitimi alıyor.

Hem oyunculuğu profesyonel olarak icra etmek için hem de İstanbul'dan bir süre uzak kalmak için az önce bahsettiğim Haluk Bilginer'in de eğitim aldığı LAMDA'ya gidiyor. Hem de bir gecede. Bu fikri aklına koyduğu akşam LAMDA'nın seçmelerinin son günüymüş. 25 Türk'ten biri olarak o seçmelere katılan Kaleli eğitim almaya hak kazanan tek kişi oluyor. Eğitim gördüğü süreçte de Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri alıyor.

Londraki hayatından memnun kalan İlker bey Türkiye'ye dönmek istemiyor, Türk dizilerinde oynama planı da olmadığını söyleyip duruyor. Ancak büyük konuşmuş olmalı ki önüne hep 'hayır' diyemeyeceği projeler geliyor. Önce 2012'de ATV yayınlanan SON isimli dizide Alper oluyor, sonra kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinin İrfan'ı. Dizi, senaryosundan kullanılan müziklere kadar yayınlandığı döneme damga vuruyor, Sezen Aksu'nun dizi için yaptığı şarkı hala hafızalarda. Gökçe Bahadırla başrolü paylaşan Kaleli bu karakterle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı.

2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı.

2015 - 2017 Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı.

2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.

Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir. 6 dil bildiği ifade edilen İlker Kaleli'nin İngilizce aksanının, Londra'da yaşadığı dönemden geldiği düşünülüyor.

Filmografisi

2012 Son Alper Yardımcı karakter

2012-2013 Kayıp Şehir İrfan Başrol oyuncusu

2013-2014 Kayıp Faik Şaşmaz Başrol oyuncusu

2015-2017 Poyraz Karayel Ahmet Poyraz Karayel Başrol oyuncusu

2020 Öğretmen Akif Erdem Başrol oyuncusu

2021 The Serpent Vitali Hakim Yardımcı karakter

Sinema

2014 Silsile Cenk Başrol Oyuncusu

İnternet

2018 Dip Sahir Kağan Başrol oyuncusu

Reklamlar

2016 Mavi Mavi Black Reklam Yüzü Başrol oyuncusu

2021 Sprite Dış ses Başrol oyuncusu

İLKER KALELİ KAÇ YAŞINDA?

İlker Kaleli 1984 doğumlu olup 37 yaşındadır.