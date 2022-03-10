"İlk Seans: NMSM" yarın sinemaseverlerle buluşacak

Yönetmenliğini Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun üstlendiği, korku üçlemesinin ilki, "İlk Seans: NMSM" yarın vizyona girecek.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Toktamışoğlu, üçlemedeki her filmin 60 dakikadan oluştuğunu belirterek, yapımların birer ay arayla vizyona gireceğini ve her filmin sadece 14 gün vizyonda kalacağını söyledi.

Toktamışoğlu, fikrin yapımcı Onur Aşa'ya ait olduğuna dikkati çekerek, "Aklında fobilere dayalı bir film serisi yapmak varmış. Ana proje noktalarını benimle paylaştıktan sonra her bir filmde işleyeceğimiz dörder adet fobi belirledik ve bu fobilere yönelik 60'ar dakikalık 3 adet senaryo yazdım. Az oyunculu, az mekanlı fobilere dayalı korku filmi serisi." dedi.

Filmlerin adlarının da fobilerin baş harflerinden oluştuğunu aktaran Toktamışoğlu, "Her bir filmde tek başrol oyuncumuz var ve filmler dar mekanlarda geçiyor. Temel çıkış noktamız, korkuların zihnimizi esir alması ve korkularımızla yüzleşmek zorunda olmamız. Filmlerin alt başlığını da 'Korkular zihnin celladıdır. Korkularınıza yüzleşmeden onlardan kurtulamazsınız.' olarak koyduk." ifadelerini kullandı.

"Fobilerin insan aklını nasıl esir aldığını ve bir insana neler yaptırabileceğini izleyeceğiz"

Gökhan Murat Toktamışoğlu, seyircinin bu tarz bir yapımla ilk kez karşılaşacağını vurgulayarak, "Fobilerin insan aklını nasıl esir aldığını ve insana neler yaptırabileceğini izleyeceğiz. Filmlerde çok sert, rahatsız edici sahneler var. Bazı sahneler için belki tepkiler alacağız. Ancak hayatın içinde de bunlar var maalesef ve yüzleşmek zorundayız. Farklı çarpıcı bir tür, seyircilerini bekliyor. Seri, beklenen hedefe ulaşırsa devamının geleceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yapımcı, senarist ve yönetmen olarak 2005'ten beri sinema ve televizyon sektöründe olduğunu aktaran Toktamışoğlu, daha önce de çeşitli korku filmlerinde görev aldığını dile getirdi.

Toktamışoğlu, Türkiye'deki korku filmlerinin genç seyirci potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yakın döneme kadar ağırlıklı olarak daha çok cinli, büyülü filmler çekildi. Hala bu şekilde devam etmekte. Yoğun korku filmi üretimi bir enflasyon meydana getirdi. Film sayısının çokluğu, aynı oranda kalite yüksekliğini getirmedi. Çok düşük bütçelerle belirli oranda kar etmek amacıyla korku filmi çekilmeye başlandı. Tek mekan, az oyuncu, düşük prodüksiyon. Korku filmi çekmek esasında komediden daha zor. Ancak bu seri üretim kaliteyi düşürdü. Aynı zamanda İslami öğelerin yoğun kullanımı da seyirciyi bir ölçüde cinden, büyüden soğuttu. İşin doğrusu o alanlarda yapılacak yeni bir şey çok da kalmadı. Neredeyse tüm büyü teknikleri ve cin öğeleri, çarpılma sahneleri kullanıldı. Böyle olunca da kalite düştü."

Korku, gerilim sinemasının farklı içeriklere yönelmesinin zamanının geldiğini sözlerine ekleyen Toktamışoğlu, "Cinli, büyülü, İslami temalara dayalı filmlerden bıktığını, farklı tarz istediğini söyleyen seyircinin sesini duyduk ve orijinal bir proje ortaya koyduk. Farklı tarz isteyen seyircilerin ortaya konan yenilikçi işlere, sinemayı sinemada izleyerek destek vermelerini bekliyoruz. Seyirci talep ettikçe değişim devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Üçleme serisinin ilk filmi olan "İlk Seans: NMSM"de, niktofobi (karanlıktan korkma), mizofobi (kirlilikten korkma), skiofobi (gölgeden korkma) ve musofobi (fareden korkma) konuları işlendi.

Filmin başeolünde Eylül Ezgi Yılmaz oynadı.

Hikayelerini Onur Aşa'nın kaleme aldığı seridei sırasıyla "İlk Seans NMSM", "İkinci seans AEEP", "Son seans MTTH" korku filmi sevenlerin beğenisine sunulacak. Filme özel 3D modelleme ile hazırlanan yaratığın yapım süresi 5 buçuk ayda tamamlandı.