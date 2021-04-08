İlk sahur ne zaman? 2021 sahur ne zaman? Ramazan sahuru saatleri

Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte "ilk sahur ne zaman, 2021 sahur ne zaman soruları gündeme geldi. 2021 Ramazan ayında ilk kez sahura ne zaman kalkacaklarını merak eden Müslümanlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, İlk sahur ne zaman 2021? Sahur ne zaman? Ramazan sahuru saatleri

İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç tutarak ibadet etmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu yıl ilk orucun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2021 ramazan ayı, 12 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 12 Mayıs 2021 tarihinde de sona erecek.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk sahur 12 Nisan gecesini 13 Nisan sabahına bağlayan gün yapılacak. İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31

İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52

Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18

Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37

KİMLER ORUÇ TUTMALI?

Diyanet'e göre Akıllı ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır.

İMSAK NEDİR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.