İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak

01.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:58

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı ile ülkemizde 90 günde 50 milyon aşılama yapılacak. Önceliğin kronik hastalar ve sağlıkçılarda olacağı ilk uygulama, 11 Aralık'ta olacak. İlk iki doz aşı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da uygulanacak.

Dün Kabine toplantısı sonrasında artan koronavirüs vakalarını kontrol altına alabilmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tedbirler açıklandı.

Çeşitli kısıtlamaları madde madde duyuran Erdoğan, insanlığın umudu olan koronavirüs aşılarına dair de açıklamalarda bulunup, "Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla inşallah başlayacaktır" dedi.

3 AYDA 50 MİLYON AŞILAMA YAPILACAK

Buna göre koronavirüs pandemisi, 90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol altına alınacak. 2021'in ilk çeyreğinde, 25 milyon 500 bin kişiye iki doz aşı yapılacak. Öncelik kronik hastalar ve sağlıkçılarda olacak. Koronavirüs salgını yaygınlaşırken, Türkiye de gerekli tedbirleri ve kısıtlamaları devreye sokuyor. Eğer bunlarla da salgının seyrinde düşme olmazsa devreye yeni yol haritası girecek. Kovid-19'u durdurma planına göre 3 ay içinde salgın tamamen kontrol altına alınacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi

ÇİN'DEN 50 MİLYON, ALMANYA'DAN 1 MİLYON AŞI

Kritik planlamanın son dakika ayrıntılarına göre; ekonomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak. Bu çerçevede mart başına kadar Çin'den 50 milyon ve Almanya'dan alınan 1 milyon doz aşı vatandaşlara vurulacak.

ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti.

İLK İKİ DOZ SAĞLIK BAKANI KOCA'YA YAPILACAK

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

SİPARİŞLERİN DEVAMI GELECEK

Çinli Sinovac şirketiyle de görüşmelerini sürdüren Sağlık Bakanlığı, yerli aşı devreye girene kadar mart ve nisan aylarında da 20'şer milyon doz aşıyı daha sipariş etmeyi planlıyor. Yerli aşı uygulamaya geçmeden önce toplam 45 milyon 500 bin vatandaş aşılanacak. Nisandan sonra yerli aşının devreye girmesiyle de her ay ilave olarak 5 milyon vatandaşın aşılanma işlemi gerçekleştirilecek.

AŞI GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı, Çin aşısı dışındaki diğer ülkelerin ürettiği aşılara ilişkin de harekete geçti. Yılbaşı sonrası için Almanya'dan 25 milyon doz aşı sipariş eden Bakanlık, Rusya'nın Sputnik V aşısının da Türkiye'de uygulanabilmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Kitle bağışıklığının oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini dikkate alan Bakanlık; Alman, Çin, Rus ve yerli aşının kademeli uygulanmasıyla birlikte 2021 sonuna kadar virüsün etkisini tamamen kırmayı amaçlıyor.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI TAM GAZ

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde devam eden yerli aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllüye aşı uygulanırken herhangi ciddi yan etkinin görülmemesi umut veriyor. Faz 2 çalışmalarının iki hafta sonra 200 gönüllüye uygulanacağı belirtilirken, faz 3 çalışmalarına ise şubatta geçilmesi planlanıyor. Yerli aşının faz 3 çalışmaları ise 10 bin gönüllü üzerinde uygulanacak. Çalışmaların bir bölümü Türkiye ile birlikte yurtdışında Sağlık Bakanlığı'nın anlaştığı ülkelerde de gerçekleştirilecek.

İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: 'Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz'
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: "Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz"
Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?
Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?
Biden olası kabinesine ilişkin ilk isimleri açıkladı
Biden olası kabinesine ilişkin ilk isimleri açıkladı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Işık İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fuat Çapa Orhun Ene Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 10:15:41. #1.15#
title