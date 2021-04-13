Ilıca nerede? Ilıca Türkiye'de nerede bulunuyor, neresi? Erzurum Ilıca haritadaki yeri!
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Ilıca nerede? Ilıca Türkiye'de nerede bulunuyor, neresi? Erzurum Ilıca haritadaki yeri!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Ilıca nerede? Ilıca Türkiye'de nerede bulunuyor, neresi? Erzurum Ilıca haritadaki yeri!

Ilıca nerede merak ediliyor. Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde bulunuyor. Ilıca haritadaki yeri neresi? Ilıca hangi ile bağlı? Hangi ilçeye bağlı? Ilıca ilçe mi köy ismi mi? Detaylar haberimizde.

Ilıca nerede bulunuyor? Ilıca hangi şehre bağlı? Ilıca'nın yeni ismi ne oldu? Aziziye'nin eski ismi Ilıca mı?

ILICA NEREDE? HANGİ İLE BAĞLIDIR?

Erzurum'daki Aziziye ilçesinin eski ismi Ilıca'dır. Haliyle Ilıca denilen yer Erzurum'daki Aziziye ilçesidir diyebiliriz.

AZİZİYE (ILICA) NEREDE

Aziziye, eski ismi Ilıca, Türkiye'de Erzurum ilinin bir ilçesidir. Merkez yani Erzurum Ovasında bulunan mahalleleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ovacık (Toprakkale) kısmı ise Karadeniz Bölgesi'nde yer alır.

Erzurum ilinin merkez ilçelerinden biri olup, ilin batı kısmını oluşturur. Kuzeyden İspir İlçesi, Güneyden Palandöken (Merkez İlçe) ve Çat İlçeleri, Doğudan Yakutiye (Merkez İlçe) İlçesi, Kuzey-doğudan Tortum İlçesi, Kuzey- batıdan Aşkale ilçesi ile sınırlıdır. Ilıca, Erzurum'u batıya bağlayan ve İpek Yolu rotasında bulunan E80 karayolu üzerindedir. İlçe halkının büyük çoğunluğunu çevre il, ilçe ve köylerden gelenler oluşturmaktadır.

AZİZİYE (ILICA) HARİTADAKİ YERİ

Ilıca nerede? Ilıca Türkiye'de nerede bulunuyor, neresi? Erzurum Ilıca haritadaki yeri!

COĞRAFİ DURUM

Aziziye (Ilıca)Erzurum İlinin batısında yer alır. Kuzeyden İspir İlçesi, Güneyden Palandöken (Merkez İlçe) ve Çat İlçeleri, Doğudan Yakutiye (Merkez İlçe) İlçesi, Kuzey-doğudan Tortum İlçesi, Kuzey- batıdan Aşkale ilçesi ile sınırlıdır. Erzurum ovası üzerinde kurulu bulunan Ilıca'nın batısında Daphan ovası bulunmaktadır. Ilıca'nın kuzeyi 3.288 m Yükseklikteki Kargapazar dağları ile çevrilidir. Ilıca'nın toplam yüzölçümü; 1702 Km2 olup, rakım 1812 metredir. Ilıca ilçe sınırları dahilinde " Karasu ırmağı " akmaktadır. Dumlu dağından doğup, Kargapazar dağ kaynaklarından gelen "Köşk", Palandökenden inen "Pulur" çayları ile Yıldız dağından gelen toplam uzunluğu 69 km, debisi 9 m³/sn olan "Serçeme" Çayı; Aşkale-Çağdarış mahallesi civarında Karasu ile birleşir. Daha sonra Karasu, Aşkale İlçesi Tecer Mahallensinde Fırat Nehrine karışır. Fırat Nehrinin bir kolunu oluşturan Karasu'nun toplam uzunluğu 185 km.dir. Erzurum ili sınırları içerisindeki uzunluğu 140 Km'dir. Debisi 44 m³/sn dir. İlçe sınırları içerisinde tabii göl bulunmamaktadır. Kuzgun Baraj Gölü ile Merkez Söğütlü mahallesi yakınında sulama amaçlı yapılan göletler mevcuttur.

TURİZM

Kış turizminde Palandöken Kış Turizm Merkezi ile dünyada tanınan Erzurum, Termal Turizm'de de Aziziye ile özellikle son yıllarda gündemdedir. Aziziye sahip olduğu termal potansiyel ile Türkiye'nin sayılı termal turizm merkezlerinden biridir. Kalkınma açısından İlçedeki jeotermal kaynaklar önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Termal ve turistik otel tesislerinden oluşan kaplıca tesisleri, Aziziye Belediyesi tarafından işletilmektedir.

Aziziye (Ilıca) termal tesisleri, Şehir Merkezine ve Palandöken Kış Turizm Merkezi'ne 15 Kilometre, Erzurum Havaalanına 5 Kilometre mesafededir. Erzurum'un batıya açılan kapısı olan Aziziye ilçesindeki bu tesisler, fiziki konumu ve kaplıca suyu özellik kalitesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin sayılı termal turizm merkezleri arasındadır.

3 ayrı bölümden oluşan Termal Tesisler: Bayan ve erkek bölümlerinde yüzme havuzları, soyunma kabinleri, dinlenme salonları, fitness center, hamam, sauna, buhar banyosu; güzellik merkezinde masaj, terapi, cilt bakım vb..; özel bölümde ise, havuz, fitness center ve dinlenme salonu bulunmaktadır. Bu termal tesiste 36 oda ve 5 süitten oluşan 4 yıldızlı bir de otel vardır. Tesislerde açık ve kapalı restaurantlar, mescit, dinlenme ve toplantı salonları, otopark mevcuttur.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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